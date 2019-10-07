Город в Германии предлагает месяц жить в нем бесплатно

Немецкий город Герлиц предлагает работу и бесплатное жилье на месяц людям из других городов и стран. Так сюда надеются привлечь новых активных жителей, пишет портал 34travel.me.

Саксонский Герлиц находится в восточной Германии, на границе с Польшей. Сейчас в городе проживает около 54 тысяч человек. Большинство из них – пожилые люди.

Чтобы вдохнуть в город больше жизни, местные власти разработали программу, по которой людям из других городов и стран предлагают бесплатную квартиру на месяц. Такой стратегией уже пользовались американские Детройт и Талса.

В Герлице рассчитывают на приезд людей, работающих удаленно и не стремящихся к мегаполисам. Сейчас в городе свободно 7 тысяч квартир. Новым жителям предложат три квартиры и три места работы на выбор. Уже приняли заявки от 150-ти человек – с семьями и поодиночке.

Бомбардировки Второй мировой войны не задели Герлиц, и историческая часть города осталось цела. На его улицах снимали фильмы "Отель Гранд Будапешт", "Чтец" и "Бесславные ублюдки". Ежегодно в Герлиц приезжает 140 тысяч туристов, а некоторые даже называют его "новым Берлином".