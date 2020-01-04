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Телец
Гороскоп путешествий на 2020 год: куда ехать и как отдыхать?
Foto: William Bout / cc

Планировать свой отдых и путешествия, как правило, заблаговременно стараются все. Но в планировании будущего отпуска могут помочь гороскопы. Ведь астрологи внимательно считывают всю информацию и знаки, которые посылают звезды, и на этом основании делают свои экспертные заключения. Куда ехать и где отдыхать в наступающем 2020 году рассказывает портал Astrohome.

Овен

Если Овны задумаются об отдыхе в этом году, им стоит присмотреть в качестве пункта путешествия одну их горных стран. Такое путешествие позволит не только провести время в колоритном месте, наслаждаясь красотами и необыкновенными видами, но еще и провести активный отдых, с подъемом в горы или спуском по горной реке. Такое путешествие Овны долго не забудут.

1 12
Телец

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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