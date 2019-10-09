Гостиничные лайфхаки. Как сделать пребывание в отеле еще комфортнее?

Как открыть бутылку пива дверью и организовать в номере отеля абсолютную темноту? Путешественники "с руками и головой" поделились собственными лайфхаками, которые сделают пребывание в гостиничном номере намного комфортнее. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Итак, речь сегодня пойдет о различных хитростях постояльцев отелей, которые научились использовать подручные средства, чтобы извлечь бытовую пользу. Так опытный путешественник Рик Клау нашел способ полностью затемнить комнату, чтобы как следует выспаться днем. Для этого нужны всего-то-навсего зажимы вешалки для одежды, которыми скрепляет части штор. Это не позволяет дневному свету проникать в номер.

Другим советом делится Чип Браун, который решил проблему грязного пульта от телевизора. Чтобы не подцепить с него опасные микробы, путешественник сразу помещает пульт в пакетик для замораживания льда. Турист Джей Харрис предлагает другой лайфхак. Чтобы оставить электропитание в гостиничном номере и забрать с собой карту-ключ, в специальный слот у входной двери вставьте любую другую карту. Эта хитрость будет полезна тем, кто хочет уйти из номера и оставить свои гаджеты заряжаться. Действует примерно так же, как заглушка в замке ремня безопасности в машине.

Британка Кристин Вилсон нашла простой способ открыть бутылку пива без открывашки, не выходя из гостиничного номера. Для этого можно воспользоваться защелкой дверного замка. Так называемая запорная планка, в которую обычно входит защелка замка, идеально подойдёт, чтобы открыть бутылку.

Среди других полезных советов и использование USB-разъемов на телевизоре для зарядки телефонов на случай, если блок зарядки остался дома. Если в ванной комнате отсутствует держатель для зубных щеток, то вместо него можно использовать перевернутый пластиковый стаканчик с проделанными в дне отверстиями.

Особо отчаянные постояльцы используют утюг для разогрева пищи или чайник для варки яиц. Правда такие действия скорее всего отнесут к нежелательным. Согласитесь, вы бы не хотели кипятить воду в чайнике, узнав, что кто-то до этого в нем варил яйца.