Готовьтесь фотографировать: 7 городов с неожиданно удивительной архитектурой

Опытные путешественники, выполнившие "обязательную программу достопримечательностей", начинают искать малоизвестные широкому кругу туристов места с необычной архитектурой, чтобы включить их в свою следующую поездку. Huffington Post рассказывает о городах с необычной архитектурой.

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Бразилиа, Бразилия





Foto: Pixabay

Бразилиа была построена всего лишь за три года и сейчас входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город был возведен по проекту главного архитектора Оскара Нимейера, в международном стиле с использованием стекла и стальных пластин, просторных интерьеров, без лишних деталей, что создает атмосферу легкости и невесомости. Бродить по практически художественным кварталам Бразилиа похоже на Диснейленд для ценителей архитектуры.