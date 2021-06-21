Греция обновила условия въезда для туристов
Foto: Shutterstock

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях в протоколе здравоохранения для туристов, въезжающих в страну, сообщает Интерфакс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во-первых, греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.

Во-вторых, увеличен минимальный возраст, при котором дети, въезжающих в страну лиц, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов. Ранее было разрешено детям до 6 лет.

Все эти изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

2

Source

Delfi Turgid

Tags

Коронавирус Греция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов