Греция откажется от большинства ограничений, а Кипр упростит правила въезда

На данный момент для путешествия в Грецию требуется предъявить справку о полной вакцинации от коронавируса или негативный результат теста (ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в Грецию, или антиген-тест, сделанный за 24 часа до пересечения греческой границы).

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Но с 1 мая по 31 августа гражданам страны и туристам не понадобится предъявлять сертификат о вакцинации или подтверждение перенесенной инфекции при входе в ресторан и другие общественные места. С 1 июня отменяется обязательный масочный режим в закрытых пространствах, сообщает портал "Тонкости Туризма".

По словам министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, целесообразность применения антикоронавирусных мер будет снова изучена в сентябре. Вводимые послабления "основаны на эпидемиологических данных и предложениях экспертов".

Кипр же отменил для приезжающих в страну авиапассажиров обязательную для заполнения форму CyprusFlightPass, в ней содержалась информация о вакцинации, тестировании или перенесенном COVID-19.

Согласно заявлению властей, вакцинированные туристы или переболевшие коронавирусом могут посещать Кипр без ограничений. Потребуется только сертификат вакцинации или справка о перенесенном COVID-19, пишет "Интерфакс".

Невакцинированные или непереболевшие путешественники по прилете должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, или теста на антитела, сделанного за 24 часа до рейса. Туристы младше 12 лет не обязаны предъявлять никаких справок.

С 18 апреля был отменен пропуск SafePass, который подтверждает отсутствие у человека коронавируса. Он больше не требуется в магазинах и торговых центрах, но по-прежнему нужен для посещения фудкортов, кафе и ресторанов.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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