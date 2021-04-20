Греция отменила обязательный карантин для туристов, приезжающих из стран Евросоюза
Foto: Shutterstock

Власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля, пишет "Интерфакс".

Для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, COVID-19 либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки. Требование распространяется и на детей с 5 лет.

Въезд без теста разрешен тем, у кого с момента вакцинации прошло как минимум 14 дней. Вакцинацию также надо доказать, взяв с собой соответствующий документ.

Кроме того, перед въездом в Грецию необходимо получить QR-код, заполнив небольшую анкету здоровья.

Газета Kathimerini пишет, что в ближайшие дни правительство может объявить о смягчении рада ограничений. В начале апреля в стране вновь заработало большинство магазинов, однако начальные и средние школы пока продолжают работу в дистанционном формате.

С начала пандемии в Греции выявили 315 тыс. случаев заражения COVID-19, около 9,4 тыс. человек скончались.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Коронавирус Греция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения