Греция планирует запустить программу "Гражданство через инвестиции"

12 сентября 2019 года в греческом издании Kathimerini появилась информация о намерении правительства Греции запустить программу получения гражданства через инвестиции. Как сообщает издание, уже готов законопроект, который будет передан на рассмотрение правительству в ближайшие недели.

Согласно законопроекту, получить гражданство Греции смогут иностранные граждане, которые инвестируют в греческую недвижимость не менее EUR 2 млн (как физическое или юридическое лицо). Участники программы также должны стать постоянными резидентами страны. Для этого необходимо владеть жильем, которое будет считаться основным местом проживания в Греции. Его стоимость должна составлять не мене EUR 500 000. Также необходимо ежегодно выплачивать EUR 50 000 на содержание недвижимости.

По предварительным данным, для участников программы предусмотрена квота – не более 200 одобренных заявлений в год.

Супруг/супруга инвестора сможет одновременно подать заявление на получение гражданства, в то время как дети и родители заявителя смогут сделать это позже, после получения инвестором гражданства.

"Сегодня похожие инвестиционные программы в Европе предлагает только Кипр, Мальта, Австрия и в скором времени Черногория - прокомментировала новость Ирина Симонян, директор по маркетингу Henley & Partners. – Наверняка новая греческая программа составит им конкуренцию, что само по себе уже хорошая новость для инвесторов. Греция входит в состав Евросоюза, и обладатели греческого паспорта могут жить и работать в любой стране ЕС. Это один из самых привлекательных пунктов новой программы".

С 2013 года в Греции действует программа получения ВНЖ через инвестиции. "Золотую визу" можно получить через инвестиции в недвижимость от EUR 250 000. Программа стала одной из самых популярных в мире.

