Греция предлагает бесплатную поездку на Родос туристам, чей отдых был прерван из-за лесных пожаров
Foto: Shutterstock

В июле некоторые районы греческого острова Родос горели несколько дней, в результате чего были повреждены дома и гостиницы, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. По словам официальных лиц, это была самая масштабная эвакуация за всю историю страны: 20 000 человек, включая тысячи туристов, спасались от пожаров.

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2 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью программе "Доброе утро, Британия" на канале ITV признал, что пожары причинили неудобства туристам. "Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе, следующей весной или следующей осенью. Мы хотим убедиться, что туристы вернутся на остров и смогут насладиться его природной красотой", – сказал он.

Пока нет никаких подробностей о том, как будет осуществляться сделка и будут ли включены перелеты, но, судя по всему, бесплатный отдых будут предлагать в любое другое время, кроме пика летнего сезона.

Мицотакис добавил, что хотя пожары на Родосе не являются редкостью, изменение климата приводит к увеличению их интенсивности. Он также высоко оценил гостеприимство жителей острова, сказав, что они "невероятно отзывчивы".

В прошлом году Родос посетило около 2,6 миллиона человек, и Греция в значительной степени зависит от туризма, который составляет около четверти ее валового внутреннего продукта.

Безопасно ли путешествовать на Родос этим летом?

Греция предлагает бесплатную поездку на Родос туристам, чей отдых был прерван из-за лесных пожаров
Foto: Shutterstock

Официальные лица и туристические организации заверили путешественников, что остров в южной части Эгейского моря готов принять их снова.

В понедельник Министерство туризма Греции в своем заявлении сообщило, что жизнь на острове возвращается в нормальное русло. "Родос возвращается! Мы рады сообщить, что чрезвычайное положение на острове Родос закончилось", – говорится в заявлении.

Министерство туризма добавило, что жители острова и греческое государство "с нетерпением ждут возможности продолжить оказывать заботу и уникальное гостеприимство иностранным гостям".

Ассоциация отелей Родоса заявила, что остров в настоящее время "полностью функционирует и ежедневно принимает тысячи туристов". Она надеется, что в ближайшее время будет восстановлена работа 100% объектов размещения.

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