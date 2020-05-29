Греция с 15 июня будет принимать туристов из Латвии и еще 28 стран

С 15 июня Греция возобновит международные перелеты и начнет принимать туристов из 29 стран мира, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на греческую газету "Катимерини".

Посетить Грецию смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, Германии, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Кипра, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Сообщается, что туристов из этих стран могут выборочно проверить на коронавирус в аэропорту прибытия.

В этот список стран будут вноситься изменения по мере развития эпидемиологической ситуации в той или иной стране.