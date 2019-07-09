Гриб, собака, силосная башня: Топ-10 самых необычных отелей в мире

Лето – традиционный сезон отпусков. Люди заранее планируют путешествия, бронируют отели и стараются сделать так, чтобы отдых был интересным и увлекательным.

Важная составляющая хорошего отдыха – это выбор отеля. Кто-то выбирает отель по принципу близости к достопримечательностям, кому-то важен комфорт и уровень обслуживания.

А есть такие отели, которые сами по себе являются достопримечательностью, и отдых в них оставит неизгладимые впечатления.

Ниже мы расскажем о 10 самых необычных отелях в мире.

1. Вздремнуть на книжной полке

Многие люди любят перед сном прочитать хорошую книгу. Создатели отелей Book and Bed решили создать настоящий рай для книголюбов.

Свой первый отель из этой серии они открыли в Икебукуро в 2015 г. С тех пор идея отеля-библиотеки стала так популярна, что подобные отели появились еще в шести городах Японии. В каждом из них посетителям предлагается на выбор широкий ассортимент разнообразных книг на любой вкус. Гости могут выбрать "полку", на которой можно читать всю ночь.