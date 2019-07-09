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2. Переночевать внутри гриба или пня
Гриб, собака, силосная башня: Топ-10 самых необычных отелей в мире
Foto: Vida Press

Лето – традиционный сезон отпусков. Люди заранее планируют путешествия, бронируют отели и стараются сделать так, чтобы отдых был интересным и увлекательным.

Важная составляющая хорошего отдыха – это выбор отеля. Кто-то выбирает отель по принципу близости к достопримечательностям, кому-то важен комфорт и уровень обслуживания.

А есть такие отели, которые сами по себе являются достопримечательностью, и отдых в них оставит неизгладимые впечатления.

Ниже мы расскажем о 10 самых необычных отелях в мире.

1. Вздремнуть на книжной полке

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A post shared by Visit Japan AU & NZ (@visitjapanau) on May 10, 2019 at 4:09am PDT

Многие люди любят перед сном прочитать хорошую книгу. Создатели отелей Book and Bed решили создать настоящий рай для книголюбов.

Свой первый отель из этой серии они открыли в Икебукуро в 2015 г. С тех пор идея отеля-библиотеки стала так популярна, что подобные отели появились еще в шести городах Японии. В каждом из них посетителям предлагается на выбор широкий ассортимент разнообразных книг на любой вкус. Гости могут выбрать "полку", на которой можно читать всю ночь.


1 10
2. Переночевать внутри гриба или пня

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Source

Delfi Turgid Вести Экономика

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