Грузчики аэропорта рассказали, какое содержимое нежелательно для перевозки в багаже

Работники аэропортов обнародовали список вещей, которые авиапассажирам не следует убирать в чемодан во время путешествий. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Express.

Обработчики багажа одной из крупных американской авиакомпании назвали вещи, которые пассажирам никогда не следует сдавать в багаж, так как это чревато проблемами при перевозке. Самым первым в списке запретных грузов оказалась еда. Грузчики настоятельно просят не убирать в чемодан еду и напитки, так как они во время перелета начинают подгнивать, упаковка ломается, протекает, крышки вскрываются от перепадов давления. Особенно это касается алкогольной продукции, одеколонов и духов. Из-за того, что многие чемоданы слишком тяжелые, зачастую их попросту забрасывают на погрузочную ленту. В итоге находящиеся в багаже бутылки бьются и начинают протекать, — сетуют работники аэропортов.

Кроме того, грузчики настоятельно просят отказаться от перевозки в багаже тех предметов, которые значительно усложняют процесс обработки багажа. В их числе названы автомобильные детали, особенно части двигателя. В списке нежелательных грузов также оказались живые крабы — их, оказывается, некоторые пассажиры убирают в чемоданы и сдают в багаж.

Обработчики багажа также дали ряд полезных советов, которые помогут провезти в чемодане алкоголь в бутылках. Во-первых, такой хрупкий груз лучше оборачивать мягкими вещами. Во-вторых, для перевозки стеклянных бутылок надо брать жесткие чемоданы. Пассажирам не следует слишком нагружать поклажу, в которой перевозится бутылка — тогда у грузчиков будет меньше причин швырять тяжелый багаж.

Вслед за американскими коллегами, британские грузчики также раскрыли несколько секретов, касающихся багажа. По их словам, порой чемодан или сумка при перевозке могут быть испачканы так, что вам больше никогда не захочется перевозить свои вещи в багажном отделении самолета. Грузчики рассказали, что нередки случаи, когда багаж пассажиров может транспортироваться рядом с контейнерами с частями человеческих тел, перевозимых с медицинской целью. Такие контейнеры далеко не всегда бывают герметичными и, пусть не сильно, но протекают. Кроме того, в самолетах по соседству с багажом оказываются контейнеры с рыбой, которые при переворачивании тоже способны дать течь.