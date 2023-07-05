Хаос возвращается? Авиапассажиров предупреждают, что лето может оказаться "сложным"

Этим летом может вернуться хаос в авиаперевозках, поскольку авиационная промышленность предупреждает о перегруженных аэропортах, переполненном небе и увеличении времени полета.

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Евроконтроль, организация, управляющая воздушным пространством Европы, заявила, что это лето будет "сложным" периодом, поскольку в течение следующих восьми недель ежедневно будет совершаться около 33 000 рейсов. По пятницам, в один из самых популярных дней для путешествий, это число может превысить 34 000. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Но поскольку в пиковый летний период интенсивность воздушного движения продолжает расти, пассажиры могут столкнуться с очередным летом задержек, сбоев и отмен рейсов.

Почему Европу ожидает "сложное" лето для авиаперевозок?

С увеличением спроса возрастает давление на отрасль, чтобы справиться с текущими проблемами.

В прошлом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что спрос на авиаперевозки вырос благодаря растущему доверию после пандемии COVID-19. А Европейская комиссия по путешествиям предсказала высокий спрос на отдых в Европе этим летом.

Евроконтроль сам сообщил, что рекорд по количеству вылетов самолетов в одном аэропорту был побит в прошлом месяце аэропортом Стамбула – всего было совершено 1 684 рейса.

Резкий рост воздушного движения заставил организацию выпустить предупреждения для ключевых городов и регионов Европы, включая Афины, Барселону, Брюссель, Будапешт и Лондон. В предупреждении говорится, что пассажиры могут столкнуться с увеличением времени полета и значительными задержками, так как авиакомпании пытаются избежать перегруженных районов.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина предупредил, что Европу ожидает "сложное" лето. Помимо возросшего количества рейсов, из-за войны в Украине на 20 процентов сократилось воздушное пространство, что создает дополнительную нагрузку.

"Для успешной работы летом нам необходимо, чтобы каждый сыграл свою роль", – добавил он на заседании Международного совета аэропортов (ACI) в Барселоне на этой неделе.

"Аэропорты должны быть хорошо укомплектованы, жизненно важно, чтобы [авиадиспетчеры] обеспечивали достаточную пропускную способность, и чтобы авиакомпании придерживались своих расписаний".

Где в Европе будут перегружены аэропорты?

Согласно плану Евроконтроля, семь ключевых "зональных центров управления", которые обслуживают воздушное движение на обширных участках воздушного пространства, могут быть подвержены "высокой перегрузке".

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Когда небо загружено, количество рейсов, которые могут попасть в зону управления воздушным движением, может быть ограничено, чтобы предотвратить перегрузку диспетчеров. Авиакомпании могут быть вынуждены летать по более длинным маршрутам, а посадка – задерживаться, пока авиадиспетчеры справляются с переполненностью.

Афины в Греции, Реймс и Марсель во Франции, вероятно, будут затронуты большую часть времени этим летом, утверждает Евроконтроль.

В пиковые дни, такие как пятница или летние выходные, Будапешт, Варшава и Никосия также могут испытывать "высокую перегрузку", предупреждает Евроконтроль. В Загребе и Белграде 8 и 15 июля также может наблюдаться высокая перегрузка.

Лондон, Барселона и Брюссель также получили аналогичные предупреждения.

Приведут ли забастовки к проблемам в аэропортах Европы этим летом?

Хотя многие причины прошлогоднего летнего хаоса уже устранены, есть некоторые "ожидаемые и неожиданные события", которые повлияют на поездки. Медина сказал, что к ним относятся забастовки, погодные проблемы или военные учения.

Foto: AFP/Scanpix

Только в июне бюджетный перевозчик Ryanair был вынужден отменить более 900 рейсов, в основном, по его словам, из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции. Глава IATA Вилли Уолш заявил на ежегодном собрании в июне, что перебои в работе уже "выходят далеко за рамки нормы для этого времени года", поскольку ситуация во Франции нарушает транспортное сообщение по всей Европе.

Когда авиадиспетчеры объявляют забастовку, приоритет отдается внутренним вылетам во Франции и дальнемагистральным рейсам, пролетающим над страной. Это может означать повсеместную отмену ближнемагистральных рейсов, которые проходят над Францией, но не приземляются.

Хотя с подобными ситуациями легко справиться вне пиковых периодов, летом справиться с перебоями будет гораздо сложнее.