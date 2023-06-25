Холоднее не станет: Европа – самый быстро нагревающийся континент в мире
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По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Европейской сети Copernicus, Европа – самый быстро нагревающийся континент в мире. При этом в свежеопубликованном докладе утверждается, что экстремальная жара в регионе может стать более частой и интенсивной.

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С 1980-х годов потепление на континенте вдвое превышает среднемировые показатели, свидетельствуют данные двух организаций в их совместном ежегодном докладе "Состояние климата в Европе 2022", опубликованном в понедельник, 19 июня.

В нем, например, указывается, что в 2022 году в Европе было примерно на 2,3°C теплее, чем в конце XIX века. Потепление резко усилилось с 1990-х годов, несколько раз побив температурные рекорды.

В некоторых регионах наблюдались более экстремальные изменения, чем в других: температура примерно на 2°C выше средней в большей части Западной Европы и даже превышает 3,5°C в регионах, близких к Арктике.

Продолжатся ли рекордные тепловые волны в Европе?

Лето 2022 года стало самым жарким за всю историю наблюдений во многих европейских странах.

Согласно отчету, экстремальные погодные явления унесли жизни более 16 000 человек и непосредственно затронули 156 000 человек. Наводнения и штормы нанесли наибольший экономический ущерб, в то время как тепловые волны оказались самыми смертоносными.

Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания, Швейцария и Великобритания были в числе стран, побивших температурные рекорды.

"Рекордный тепловой стресс, который европейцы испытали в 2022 году, стал одним из главных факторов избыточной смертности в Европе, связанной с погодными условиями", – говорит доктор Карло Буонтемпо, директор службы изменения климата Copernicus.

"К сожалению, это нельзя считать единичным случаем или странностью климата", – продолжает он, добавляя, что экстремальные тепловые нагрузки, скорее всего, станут более частыми и более интенсивными во всем регионе.

Температура поверхности моря в Европе также достигла новых максимумов, что сопровождалось морскими тепловыми волнами.

В восточной части Средиземного моря, Балтийском и Черном морях, а также в южной части Арктики потепление поверхности океана превысило среднемировой уровень более чем в три раза. Это привело к миграции видов, массовым вымираниям и появлению инвазивных видов, нарушающих хрупкие морские экосистемы.

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Таяние ледников было беспрецедентным: с 1997 по 2022 год в Европе было потеряно 880 кубических километров льда. Больше всего пострадали Альпы, где средняя толщина льда уменьшилась на 34 метра (в 2022 году произошла рекордная потеря льда).

Как Европа может бороться с потеплением?

В докладе говорится, что в прошлом году возобновляемые источники энергии впервые произвели больше электроэнергии, чем загрязняющие ископаемые виды топлива, что является "признаком надежды на будущее".

Энергия ветра и солнца обеспечила 22,3 процента электроэнергии в ЕС в 2022 году, обогнав ископаемый газ (20 процентов).

"Расширение использования возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии имеет решающее значение для снижения зависимости от ископаемого топлива", – говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации профессор Петтери Таалас.

Поскольку экстремальные погодные условия угрожают повлиять на спрос и предложение энергии в Европе, Таалас подчеркивает важность таких служб, как ВМО, в обеспечении устойчивости энергетических систем к климатическим потрясениям и повышении энергоэффективности.

В докладе указывается, что юг Европы обладает наибольшим потенциалом для использования солнечной энергии, в то время как энергия ветра лучше всего работает над океаном – в частности, у побережья Ирландии и Португалии и в Эгейском море.

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