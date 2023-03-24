Хотите бесплатно пожить на одном из Карибских островов? Аруба ищет постоянного наблюдателя за погодой

Управление по туризму Арубы предлагает, возможно, одну из самых уникальных вакансий в мире. От кандидатов не требуется большого опыта, у них будет много работы, и они получат возможность провести 6 ночей на курорте на карибском острове Игл Бич.

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Так в чем же заключается работа?

Аруба ищет человека с "солнечным характером", чтобы он на неделю стал человеком, отвечающим за погоду.

Суть в том, что погода на острове редко меняется. Большинство дней теплые, а отдельные облака появляются на небе редко. Официально на острове больше солнечных дней, чем на любом другом острове Карибского бассейна.

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Совет по туризму утверждает, что буквально каждый может стать человеком погоды на Арубе, что делает эту работу "самой простой в мире".

Как принять участие в конкурсе на "самую легкую работу в мире"?

Претендентам нужно будет записать свой лучший 30-секундный прогноз погоды на Арубе – скорее всего, будет около 26C и солнечно. Совет по туризму советует "сделать его запоминающимся". Затем вы должны будете закачать это видео на официальный туристический сайт Арубы, чтобы получить шанс поработать синоптиком в социальных сетях Совета по туризму Арубы.

Прием заявок заканчивается 31 марта.

Что вам предстоит сделать в качестве синоптика Арубы?

Метеоролог-любитель проведет шесть ночей и семь дней на курорте Embassy Suites by Hilton Aruba. Он расположен на пляже Игл Бич (Eagle Beach), одном из самых живописных мест на берегу моря с его голубыми водами и белыми песками.

Вы даже сможете взять с собой друга или члена семьи, чтобы насладиться отдыхом, что сделает эту рабочую неделю больше похожей на отпуск, чем на что-либо другое.

"Вы будете нежиться на солнце, потягивать напитки и напоминать всем в социальных сетях о том, что погода на Арубе никогда не меняется", - говорит Совет по туризму острова.

Какие еще существуют уникальные вакансии для путешественников?

Объявление Арубы о "самой простой в мире работе" появилось вскоре после того, как остров Рона во Внутренних Гебридах Шотландии объявил о поиске двух человек на "работу мечты".

Эта уникальная роль включает в себя присмотр за двумя домами отдыха и помощь в содержании стада из 180 оленей. Рона – автономный остров, на котором расположено всего четыре коттеджа, нет магазинов, ресторанов и пабов, и добраться до него можно только на лодке.

В настоящее время прием заявок закрыт, но те, кто размещал объявление о вакансии, сказали, что она идеально подходит для человека, "похожего на сам остров": выносливого, самодостаточного и немного сурового.