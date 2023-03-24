Хотите бесплатно пожить на одном из Карибских островов? Аруба ищет постоянного наблюдателя за погодой

Управление по туризму Арубы предлагает, возможно, одну из самых уникальных вакансий в мире. От кандидатов не требуется большого опыта, у них будет много работы, и они получат возможность провести 6 ночей на курорте на карибском острове Игл Бич.
Так в чем же заключается работа?
Аруба ищет человека с "солнечным характером", чтобы он на неделю стал человеком, отвечающим за погоду.
Суть в том, что погода на острове редко меняется. Большинство дней теплые, а отдельные облака появляются на небе редко. Официально на острове больше солнечных дней, чем на любом другом острове Карибского бассейна.
Совет по туризму утверждает, что буквально каждый может стать человеком погоды на Арубе, что делает эту работу "самой простой в мире".
Как принять участие в конкурсе на "самую легкую работу в мире"?
Претендентам нужно будет записать свой лучший 30-секундный прогноз погоды на Арубе – скорее всего, будет около 26C и солнечно. Совет по туризму советует "сделать его запоминающимся". Затем вы должны будете закачать это видео на официальный туристический сайт Арубы, чтобы получить шанс поработать синоптиком в социальных сетях Совета по туризму Арубы.
Прием заявок заканчивается 31 марта.
Что вам предстоит сделать в качестве синоптика Арубы?
Метеоролог-любитель проведет шесть ночей и семь дней на курорте Embassy Suites by Hilton Aruba. Он расположен на пляже Игл Бич (Eagle Beach), одном из самых живописных мест на берегу моря с его голубыми водами и белыми песками.
Вы даже сможете взять с собой друга или члена семьи, чтобы насладиться отдыхом, что сделает эту рабочую неделю больше похожей на отпуск, чем на что-либо другое.
"Вы будете нежиться на солнце, потягивать напитки и напоминать всем в социальных сетях о том, что погода на Арубе никогда не меняется", - говорит Совет по туризму острова.
Какие еще существуют уникальные вакансии для путешественников?
Объявление Арубы о "самой простой в мире работе" появилось вскоре после того, как остров Рона во Внутренних Гебридах Шотландии объявил о поиске двух человек на "работу мечты".
Эта уникальная роль включает в себя присмотр за двумя домами отдыха и помощь в содержании стада из 180 оленей. Рона – автономный остров, на котором расположено всего четыре коттеджа, нет магазинов, ресторанов и пабов, и добраться до него можно только на лодке.
В настоящее время прием заявок закрыт, но те, кто размещал объявление о вакансии, сказали, что она идеально подходит для человека, "похожего на сам остров": выносливого, самодостаточного и немного сурового.