Хотите бесплатно пожить на одном из Карибских островов? Аруба ищет постоянного наблюдателя за погодой
Foto: Shutterstock

Управление по туризму Арубы предлагает, возможно, одну из самых уникальных вакансий в мире. От кандидатов не требуется большого опыта, у них будет много работы, и они получат возможность провести 6 ночей на курорте на карибском острове Игл Бич.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Так в чем же заключается работа?

Аруба ищет человека с "солнечным характером", чтобы он на неделю стал человеком, отвечающим за погоду.

Суть в том, что погода на острове редко меняется. Большинство дней теплые, а отдельные облака появляются на небе редко. Официально на острове больше солнечных дней, чем на любом другом острове Карибского бассейна.

Хотите бесплатно пожить на одном из Карибских островов? Аруба ищет постоянного наблюдателя за погодой
Foto: Shutterstock

Совет по туризму утверждает, что буквально каждый может стать человеком погоды на Арубе, что делает эту работу "самой простой в мире".

Как принять участие в конкурсе на "самую легкую работу в мире"?

Претендентам нужно будет записать свой лучший 30-секундный прогноз погоды на Арубе – скорее всего, будет около 26C и солнечно. Совет по туризму советует "сделать его запоминающимся". Затем вы должны будете закачать это видео на официальный туристический сайт Арубы, чтобы получить шанс поработать синоптиком в социальных сетях Совета по туризму Арубы.

Прием заявок заканчивается 31 марта.

Что вам предстоит сделать в качестве синоптика Арубы?

Метеоролог-любитель проведет шесть ночей и семь дней на курорте Embassy Suites by Hilton Aruba. Он расположен на пляже Игл Бич (Eagle Beach), одном из самых живописных мест на берегу моря с его голубыми водами и белыми песками.

Вы даже сможете взять с собой друга или члена семьи, чтобы насладиться отдыхом, что сделает эту рабочую неделю больше похожей на отпуск, чем на что-либо другое.

View this post on Instagram

A post shared by Aruba (@arubatourism)

"Вы будете нежиться на солнце, потягивать напитки и напоминать всем в социальных сетях о том, что погода на Арубе никогда не меняется", - говорит Совет по туризму острова.

Какие еще существуют уникальные вакансии для путешественников?

Объявление Арубы о "самой простой в мире работе" появилось вскоре после того, как остров Рона во Внутренних Гебридах Шотландии объявил о поиске двух человек на "работу мечты".

Эта уникальная роль включает в себя присмотр за двумя домами отдыха и помощь в содержании стада из 180 оленей. Рона – автономный остров, на котором расположено всего четыре коттеджа, нет магазинов, ресторанов и пабов, и добраться до него можно только на лодке.

В настоящее время прием заявок закрыт, но те, кто размещал объявление о вакансии, сказали, что она идеально подходит для человека, "похожего на сам остров": выносливого, самодостаточного и немного сурового.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Venipak – стабильное рабочее место!
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Голосуй за лучшую коллекционную монету 2022 года
Покупки в интернете как в обычном магазине
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Venipak – стабильное рабочее место!