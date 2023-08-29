Хотите лететь без детей? Турецкая авиакомпания вводит зону "только для взрослых"

Corendon — первая европейская авиакомпания, решившая сделать в своих самолетах зоны только для взрослых. Она последовала примеру таких международных перевозчиков, как AirAsia.

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Если вам приходилось лететь в самолете с плачущим ребенком, вы, возможно, мечтали о том, чтобы в самолете была зона, свободная от детей. Турецкая компания Corendon Airlines только что объявила о введении на рейсах между Амстердамом и Карибским островом Кюрасао зону "только для взрослых", которая будет доступна пассажирам старше 16 лет. Она будет располагаться в передней части самолета и будет иметь 93 места, а также отделена от остальной части самолета стенами и шторами.

Чтобы приобрести место в зоне "только для взрослых", пассажирам придется заплатить дополнительно 45 евро в одну сторону. Также в самолетах есть девять мест с дополнительным пространством для ног, которые стоят дополнительно 100 евро за рейс.

По словам основателя компании Corendon Атилая Услу, зона, свободная от детей, призвана "удовлетворить запросы путешественников, которым нужен дополнительный покой во время полета". По словам Услу, так, родители, путешествующие с детьми, могут не беспокоиться о том, что они будут мешать другим пассажирам.

Corendon уже предлагает отели только для взрослых в ряде пунктов назначения, включая Кюрасао, Бодрум и Ибицу.

Какие еще авиакомпании предлагают зоны, свободные от детей?

На дальнемагистральных рейсах авиакомпании AirAsia X есть "зона тишины", предназначенная только для пассажиров в возрасте от 12 лет. Сингапурский низкобюджетный перевозчик Scoot предлагает на своих рейсах зоны ScootinSilence, доступные только пассажирам старше 12 лет.

Судя по всему, путешественникам эта идея нравится. В ходе опроса, проведенного по заказу Newsweek компаниями Redfield и Wilton Strategies, 1500 взрослых американцев спросили, хотели бы они видеть в общественном транспорте зоны, свободные от детей. Почти 60% оценили зоны только для взрослых в самолетах и поездах положительно, 27% не согласились с такими нововведениями, а 14% не определились.