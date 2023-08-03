Хотите посетить Акрополь в Афинах? По новым правилам вас могут и не пустить

Со следующего месяца в афинский Акрополь, самый популярный археологический комплекс Греции, будут пускать только 20 000 посетителей в день. Кроме того, будет введено ограничение на количество посетителей в час.

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До сих пор комплекс памятников посещало до 23 тысяч человек в день, причем большие группы посетителей приходили в основном до полудня.

Министр культуры Лина Мендони заявила, что введение контроля необходимо для того, чтобы предотвратить образование узких мест и переполненность памятника, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Избыточный туризм представляет угрозу для Акрополя

В радиоинтервью Мендони сказала: "Очевидно, что туризм полезен для страны, для всех нас. Но мы должны продумать, как сделать так, чтобы избыточный туризм не навредил памятнику".

По словам министра, новые ограничения на вход в Акрополь будут введены в пробном режиме с 4 сентября, а в постоянную силу вступят с 1 апреля 2024 года.

По словам Мендони, время посещения памятника не будет ограничено, хотя люди, приезжающие с организованными экскурсиями или с круизных судов, которые составляют около 50% ежедневного числа посетителей, проводят на территории памятника в среднем 45 минут.

В какое время открыт Акрополь?

Акрополь открыт с 8 утра до 8 вечера с понедельника по воскресенье. Согласно новым правилам, каждый час будет пропускаться только определенное количество посетителей.

Foto: Vida Press

В настоящее время половина посетителей Акрополя приходит с 8 утра до полудня. Согласно новой системе, с 8 до 9 часов утра доступ получат три тысячи человек, в течение следующего часа – две тысячи человек, а в остальное время количество посетителей будет меняться.

"Эта мера позволит решить проблему охраны памятника, что является для нас главным, а также (улучшить) впечатления посетителей от посещения объекта", – говорит Мендони.

Последуют ли его примеру другие греческие достопримечательности?

По словам Мендони, аналогичные ограничения будут введены и для других популярных археологических объектов. Решение по Акрополю было принято после консультаций с туроператорами и круизными компаниями, но было отложено из-за всеобщих выборов в Греции в июне, добавила она.

По данным статистического управления Греции, в прошлом году Акрополь посетили более трех миллионов человек.

Акрополь реагирует на жару

В прошлом месяце греческие власти закрыли доступ к Акрополю и другим древним объектам в полуденные часы в разгар сильной жары, которая также вызвала сильные лесные пожары по всей стране. Кроме того, были установлены навесы для защиты от солнца людей, стоящих в очереди на осмотр храмов Акрополя, построенных в V веке до н.э. Мендони заявила, что в случае необходимости эти меры будут повторены.