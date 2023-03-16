Хотите путешествовать по Европе? Евросоюз раздает 35 тысяч проездных на поезда

ЕС раздает 35 000 бесплатных железнодорожных проездных молодым людям. Эта программа, получившая название DiscoverEU, является частью программы Erasmus и направлена на развитие культурных связей в Европейском Союзе. В рамках этой программы 18-летние молодые люди смогут познакомиться с наследием и историей Европы, а также встретиться с людьми со всего континента.

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Но как принять участие в программе и подать заявку?

The next application round of #DiscoverEU is open! If you:

✅ were born between 1 July 2004 – 30 June 2005

✅ are a legal resident of 🇪🇺 or 🇮🇸 🇱🇮 🇲🇰 🇳🇴 🇷🇸 🇹🇷 Time is ticking, apply before 29 March! ➡ https://t.co/MgFoJwbuRj pic.twitter.com/HPl14uwyxn — European Commission (@EU_Commission) March 15, 2023

Для получения права на участие в программе заявителям должно исполниться 18 лет на 1 июля 2023 года, то есть дата вашего рождения должна приходиться на период с 1 июля 2004 года по 30 июня 2005 года. На этапе подачи заявки требуется подтверждение личности.

Программа открыта для легальных резидентов 27 стран-членов ЕС или их заморских территорий. Жители третьих стран, ассоциированных с программой Erasmus, также могут подать заявку. К ним относятся Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Турция.

Прием заявок на бесплатные железнодорожные проездные билеты открылся вчера (15 марта) на Европейском молодежном портале и завершится 29 марта в полдень.

После того, как вы пройдете проверку на соответствие требованиям, которая включает в себя ваш возраст и гражданство, вам нужно будет пройти тест, состоящий из пяти вопросов с несколькими вариантами ответов. Они охватывают общие знания о Европейском Союзе и других инициативах ЕС, направленных на молодежь.

Вас также попросят предоставить более подробную информацию о ваших планах на поездку. В частности, когда вы планируете отправиться в путешествие, впервые ли вы путешествуете один без родителей, что вы хотели бы извлечь из этого опыта и как вы собираетесь финансировать свою поездку. Эта информация никак не повлияет на процесс отбора.

Вы не можете подать заявку, если ранее уже получали пропуск DiscoverEU.

Как будет действовать схема бесплатных железнодорожных проездных?

Железнодорожные проездные сроком до одного месяца будут выдаваться для поездок в период с 15 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года.

На этапе подачи заявки вы можете выбрать поездку в одиночку или с группой до пяти друзей. Если вы решили путешествовать в составе группы, вы можете сообщить код своей заявки своим друзьям, чтобы они могли зарегистрироваться.

Проездной можно использовать в стране проживания только для одной выездной и одной въездной поездки. Он должен включать поездку как минимум в одну другую страну, имеющую право на участие в программе. Общая поездка может длиться от одного дня до максимум одного месяца, включая до семи дней в пути.

Участники, как правило, имеют право на проездной стоимостью до 251 евро во втором или экономическом классе. Эта сумма может быть увеличена для заявителей, путешествующих из отдаленных или заморских регионов.

В некоторых случаях проездные билеты на междугородние автобусы и паромы также будут включены в стоимость. Для того чтобы молодые люди, проживающие в отдаленных районах или на островах, не были исключены из программы, в исключительных случаях могут быть предоставлены авиабилеты. Предпочтение всегда будет отдаваться самому экологичному варианту.

Если вы станете одним из счастливчиков, вам также будет выдана Европейская молодежная карта (EYCA) сроком на один год. Она предоставляет скидки на посещение культурных мероприятий, обучение, спорт, местный транспорт, проживание, питание и многое другое по всему ЕС.

Как будут отбираться претенденты?

Кандидаты будут отобраны в пределах имеющегося бюджета и ранжированы в соответствии с правильностью их ответов.

Для каждой страны установлена квота проездных билетов. Если в стране подано меньше заявок, чем предусмотрено квотой, оставшиеся проездные будут распределены между странами с большим количеством заявок.

Если желающих подать заявку будет слишком много, будет действовать принцип "первым пришел - первым обслужен", то есть в крайнем случае предпочтение может быть отдано более ранним заявкам.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Успешные кандидаты будут уведомлены по электронной почте после окончания периода отбора в мае. После этого они будут связаны с подрядчиком из ЕС, который займется бронированием и оплатой проезда. Проездные билеты, приобретенные непосредственно отобранными кандидатами, не будут компенсированы.

Ожидается ли что-нибудь от вас?

Когда вы подаете заявление на получение бесплатного проездного, вы должны согласиться стать "послом DiscoverEU". Это означает, что вам будет предложено рассказать о своих впечатлениях от поездки через социальные сети или презентации в школах и сообществах.

Приложение программы позволит вам создать индивидуальную карту вашего маршрута со статистическими данными о количестве пройденных поездов, количестве посещенных стран и экономии CO2, которыми можно поделиться в социальных сетях.

Молодые путешественники также должны будут отчитаться в онлайн-опросе после участия в схеме.

Существуют ли другие схемы бесплатных железнодорожных проездных в Европе?

Граждане Франции и Германии в возрасте до 27 лет скоро смогут претендовать на бесплатные железнодорожные билеты между двумя странами. Было объявлено, что в честь 60-летия Елисейского договора будет предоставлено 60 000 бесплатных железнодорожных билетов.

Граждане Испании и туристы в Испании всех возрастов также могут воспользоваться схемой бесплатного проезда на поездах до декабря 2023 года.