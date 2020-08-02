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Нуармутье, Франция
И ног не замочить: 8 островов, до которых можно дойти пешком
Foto: Shutterstock

Нет лодки? Не проблема! Наденьте обувь попрочнее, дождитесь отлива и вперед. Путь по дну водоема может привести к замкам и храмам, домам викингов и другим достопримечательностям, пишет Lonely Planet.

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Браф-оф-Бирсей, Великобритания


И ног не замочить: 8 островов, до которых можно дойти пешком
Foto: Shutterstock

В 7-м и 8-м веках здесь поселились пикты и до сих пор на острове находятся останки их поселений. Затем сюда пожаловали викинги, после которых остались их дома, в которых собирались жители для решения вопросов и торжеств. Также здесь находятся руины церкви св. Петра, датируемые 12-м веком. На острове обитают тупики, а на скалах ютятся маяки. Посещение острова — настоящие приключение, особенно когда в отлив спадает уровень воды и через нее пролегает неровная бетонная тропа.

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Нуармутье, Франция

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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