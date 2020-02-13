И самолеты не нужны: 10 лучших ночных поездов в Европе и зачем на них надо ездить

Полуночный грохот и лязг вагонов, перегоняемых на станции где-то в центральной Европе, сам по себе не романтичен. Но если добавить, что это ночной поезд из Парижа в Венецию, а вы лежите в постели на верхней полке, то все это уже становится более привлекательным.

В отличие от быстрых дневных поездов, ночные поезда следуют из пункта А в пункт В не спеша, стремясь доставить пассажиров отдохнувшими и посвежевшими. Эти поезда делают больше, чем экономят на ночлеге. Они часто и сами по себе являются приключением, предлагая интересных попутчиков и захватывающие пейзажи, а также могут стать местом для вечеринки на колесах. Во всем этом еще слышны отголоски тех времен, когда поезда были единственным способом путешествовать.

Большинство операторов предлагают спальные купе на двух или четырех пассажиров, плацкартные вагоны с кроватями в два или три яруса, а также купе с креслами для шести человек. Выбирайте лучшее, что вы можете себе позволить, и бронируйте билеты заранее — они поступают в продажу за 30—120 дней до поездки. Забронировать билеты можно на сайте Seat61 и на домашних страничках национальных железнодорожных операторов.

Lonely Planet предлагает опробовать десять лучших ночных поездов Европы.

Москва — Санкт-Петербург

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Регулярность рейсов: ежедневно

Приблизительная продолжительность пути: 8,5 часов

Легендарный поезд "Красная стрела" предлагает почти столетнюю историю, удобные кровати и свою музыкальную тему (которая объясняет, почему это лучший способ путешествовать между российскими столицами). Когда поезд незадолго до полуночи отходит из Санкт-Петербурга, в нем звучит мелодия Рейнхольда Глиера "Гимн великому городу". Пассажиры настраиваются на неспешное ночное путешествие в величественном стиле. Конечно, вы можете проделать этот путь и за четыре с половиной часа днем, но у вас не будет удобной кровати, рюмки водки на ночь и ни одной мелодии.