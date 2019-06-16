Игра на раздевание: где в Европе штрафуют полуголых мужчин

Кроме того, в Риме запретили пить из уличных питьевых фонтанчиков – однако воду в бутылку из них наливать можно, поскольку в таком случае вы не касаетесь губами крана. Для тех, кто привык зарабатывать на туристах, также введены ограничения. Отныне санкции грозят тем, кто продает билеты на проход без очереди к главным городским достопримечательностям – в частности, на вход в Ватикан, — а также разгуливает в тогах древних римлян и предлагает путешественникам сфотографироваться с собой за деньги.

Среди всего этого списка запретов внимание публики больше всего привлекли штрафы, которые будут налагаться на мужчин, разгуливающих по улицам города без рубашек.

Дело в том, что вопрос, можно ли мужчинам обнажаться до пояса в условиях города, долгое время оставался скорее этическим, чем юридическим. Несмотря на то, что сейчас в большинстве стран Запада на государственном уровне не существует законов, ограничивающих людей в их выборе одежды, мужчин призывают усмирять в себе желание снять рубашку в жару, поскольку это может оказаться оскорблением общественного вкуса.

Запреты вводятся на муниципальном или частных уровнях. В 2014 году ходить без рубашки мужчинам запретили в детском парке развлечений в Великобритании Adventure Island. Руководство парка сочло, что обнажение по пояс среди детей выглядит неприличным. "Мы очень стараемся оставаться местом семейного отдыха, а далеко не всем нравится наблюдать обнаженную грудную клетку".