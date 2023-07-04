Икра и коктейли: Восточный экспресс запускает новый роскошный маршрут из Брюсселя в Венецию

Самый волшебный способ прибыть в Венецию – это, конечно же, ночной поезд. Только представьте: восход солнца вы встречаете в Альпах, а к обеду пересекаете завораживающую венецианскую лагуну. Если вы хотите совершит это путешествие максимально роскошным способом, то вам повезло. В 2024 году компания Belmond, специализирующаяся на роскошном отдыхе, запустит новый маршрут Simplon-Orient-Express из Брюсселя в Венецию.

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Вот все, что вам нужно знать об одном из самых гламурных путешествий на поезде в Европе.

Каково это – путешествовать на Восточном экспрессе?

Восточный экспресс — это "легенда в движении", как говорится на сайте Belmond, и для многих это мечта, которая сбывается раз в жизни. Venice Simplon-Orient-Express – так называют этот роскошный поезд, чтобы отличить его от оригинального Восточного экспресса – состоит из отреставрированных исторических вагонов 1920-х годов.

Вагон-ресторан Étoile Du Nord был построен в 1926 году и отличается сложной деревянной инкрустацией в технике маркетри и обивкой из зеленого бархата. Вагон-ресторан L'Oriental отделан панелями из черного лака, а Côte d'Azur украшен стеклом René Lalique, пишет Euronews.

Пассажиры спят в исторических каютах со светильниками в стиле ар-деко и мраморными ванными комнатами.

Что касается одежды, то вы можете быть настолько экстравагантны, насколько пожелаете.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Новый ночной поезд из Брюсселя в Венецию

Пассажиры нового поезда из Брюсселя в Венецию будут отправляться примерно в 17:10. Они смогут выпить коктейли перед ужином в легендарном вагоне-баре 3674, известном своим постоянным пианистом и услугой "Полуночный бранч".

Путешествие начнется с сезонного ужина из четырех блюд от шеф-повара Жана Имберта в сочетании с подобранными сомелье винами. Среди примеров блюд – филе говядины с красным вином или лобстер воль-о-вент. К блюдам обычно предлагается выбор сыров и закусок. Существует также икорное меню.

На следующее утро вы можете посидеть в своей каюте, пока стюард подает французский завтрак, а поезд проносится мимо парящих альпийских вершин и ледниковых озер. Ваш обед будет состоять из трех блюд, а по мере приближения к Венеции вам подадут выпечку, которую вы сможете попробовать, глядя на купола и шпили города.

Поезд прибудет в Венецию около семи часов вечера. Поездки запланированы на 18 апреля и 25 июля. Также есть два рейса из Венеции в Брюссель – 15 апреля и 22 июля. Стоимость поездки составит около 4 700 фунтов стерлингов (5 432 евро).

Компания Belmond также осуществляет рейсы в Венецию из Амстердама, Парижа и Лиона.