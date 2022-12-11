Индонезия запретила секс вне брака: коснутся ли новые законы туристов?

Во вторник, 6 декабря, парламент Индонезии утвердил новый уголовный кодекс, запрещающий секс вне брака. Принятый при поддержке всех политических партий, он будет применяться как к индонезийцам, так и к туристам с наказанием вплоть до одного года тюремного заключения. Новые законы также запрещают не состоящим в браке парам жить вместе.

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В настоящее время в стране запрещены супружеские измены, но не секс вне брака, а новый закон вступит в силу только через три года. Но представители туристической отрасли логично опасаются, что это может сильно повилять на приток в страну туристов.

Заместитель главы управления туризма Индонезии Маулана Юсран заявил агентству Reuters, что новые правила "полностью контрпродуктивны" в тот момент, когда страна пытается оправиться от пандемии COVID-19: "Мы глубоко сожалеем, что правительство решило закрыть на все глаза. Мы уже выразили обеспокоенность Министерству туризма по поводу того, насколько вреден этот закон".

Как запрет на секс повлияет на туристов в Индонезии?

Такие направления, как Бали, популярны среди путешественников со всего мира, но особенно среди жителей Австралии. Ежегодно Индонезию посещает более миллиона австралийцев.

"Я не думаю, что это хорошая идея, но это происходит не в первый раз, — сказал AFP Джереми Финч, австралийский турист, отдыхающий на Бали. — Мне кажется, что они же пытались ввести нето подобное в 2019 году, но потерпели неудачу".

Австралия уже заявила, что "требует дальнейших разъяснений" о том, как запрет повлияет на туристов на Бали и в других частях страны. Представитель Госдепартамента США также сообщил, что страна обеспокоена тем, как изменения могут повлиять на граждан, посещающих Индонезию и проживающих в ней.

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Но власти Индонезии настаивают на том, что это не повлияет на иностранных туристов, поскольку существуют ограничения на то, кто конкретно может сообщать о людях, нарушающих новые законы о "морали". Сейчас сообщать о подобных нарушениях могут лишь родители, супруги или дети подозреваемых. И несмотря на то, что закон должен вступить в силу лишь через три года, остается неизвестным, как его принятие может повлиять на приезжающих в страну отдыхающих.

Закон не только отпугивает путешественников от посещения Индонезии, он также способен повлиять на международные инвестиции в туристическую индустрию страны.

Как правозащитные организации отреагировали на запрет?

Правозащитные организации раскритиковали новый уголовный кодекс Индонезии, который также включает в себя ограничения на протесты и запрещает критику президента страны. Исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид назвал это "ужасным" и "значительным ударом" по прогрессу страны в области прав человека.

"Запрещение секса вне брака является нарушением права на неприкосновенность частной жизни, охраняемого международным правом", — сказал он.

Он добавил, что положения о "морали" могут даже использоваться не по назначению для криминализации жертв сексуального насилия или членов ЛГБТ-сообщества. Хотя гомосексуальность не является незаконным в большей части Индонезии, однополые браки не признаются.

"Сексуальные отношения по обоюдному согласию не должны рассматриваться как уголовное преступление или нарушение "морали"".