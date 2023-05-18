Искусство дорожает: Цены на музеи, библиотеки и зоопарки выросли в Евросоюзе на 4% в 2022 году

Инфляция вызывает рост цен не только товаров первой необходимости и счетов за квартиру. Ей подвержены все, даже музеи, библиотеки и зоопарки – цены на их услуги в странах Евросоюза в 2022 году выросли на 4% по сравнению с годом предыдущим.

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Наибольший рост цен на музеи, библиотеки и зоологические сады среди стран ЕС был зафиксирован в Польше (+18% по сравнению с 2021 годом), Ирландии (+15%) и Литве (+14%).

На другом конце списка находится Мальта – она оказалась единственной страной ЕС, где было зафиксировано снижение цен на музеи, библиотеки и зоологические сады (-3% по сравнению с 2021 годом).

В Люксембурге и на Кипре не было зафиксировано никаких изменений, а Нидерланды, Греция и Португалия отметили небольшой рост (каждый +1%).

У наших северных соседей – эстонцев – рост цен составил 10,5%, а в самой же Латвии стоимость билетов в музеи выросла "всего" на 5%.