Испания, Италия, Франция: Стоит ли летом ехать в страны, страдающие от засухи?

Тревожные фотографии пересохших рек, пустых озер и бурой травы становятся все более обыденными. Прошлый год в Европе был исключительно жарким, и после небольшого количества дождей этой зимой ситуация не улучшилась. При этом многие из мест, страдающих от худших последствий этой продолжительной засухи, также являются популярными местами отдыха.

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В Барселоне были введены жесткие ограничения на использование воды, поскольку регион находится на грани чрезвычайной ситуации, связанной с засухой, пишет Euronews.

В больших районах Тосканы на севере Италии в период с мая по октябрь запрещено наполнять бассейны пресной водой (и это все происходит на фоне наводнений в другом регионе Италии – Эмилии-Романьи).

А самая сухая зима во Франции с 1969 года привела к тому, что озеро Монбель, расположенное у подножия Пиренейских гор и обычно полное сверкающей бирюзовой воды, помутнело и обмелело. А власти Балеарских островов предупредили, что этим летом у них может закончиться вода.

Foto: AFP/Scanix/LETA

Если у вас запланирован отпуск в одно из этих пострадавших от засухи мест, задумайтесь, стоит ли туда ехать. Вот что говорят эксперты.

Стоит ли все же ехать в места, страдающие от засухи?

"Для начала я бы всегда старался следовать советам, которые дают представители самого места", – говорит Бен Линам из благотворительной организации Travel Foundation. – Они лучше других понимают ситуацию и знают, стоит ли принимать посетителей". А это значит, что чем ближе вы к поездке в подобные регионе, тем внимательнее стоит следить за тем, что говорят официальные источники и насколько тяжелой, по их данным, является сложившаяся ситуация.

Если вы решите посетить такие места, как Барселона или северная Италия, вам также стоит быть в курсе действующих ограничений. Фонтаны могут быть отключены для экономии воды, бассейны и аквапарки закрыты, а некоторые виды транспорта могут не ходить.

Например, в прошлом году общины вокруг озера Гарда на севере Италии ввели запрет на наполнение частных бассейнов. В этом году местный совет по туризму готовит кампанию по привлечению внимания туристов к этой проблеме.

О чем следует подумать, прежде чем бронировать отпуск?

В обязанности путешественников едва ли входит попытка исправить то, что не так с туризмом в тех местах, которые они посещают. Но, тем не менее, стоит задуматься над тем, какое влияние они оказывают.

Когда речь заходит о воде, туристы обычно оказывают гораздо большее воздействие на ее запасы, чем местные жители. Пятизвездочные отели обычно потребляют больше воды, чем гостиницы более низкого класса. А отели с аквапарками или спа-центрами, очевидно, создают большую нагрузку на ресурсы.

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Самые большие проблемы часто совпадают с пиком сезона – самыми жаркими месяцами года во многих местах. Бронирование гостиниц в несезон может оказаться более выгодным для вашего кошелька, а также дать возможность отдохнуть от толпы.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Обдумайте места, в которых вы останавливаетесь, и то, чем вы собираетесь заниматься в этих местах. Учитывайте тот след, который вы, скорее всего, оставите в том или ином месте", – говорит Бен Линам.

Хотя водный кризис в Европе заставил нас задуматься над этими вопросами, стоит учитывать, что многие другие туристические направления по всему миру также подвергаются риску со стороны туристов.

На Бали, например, туризм оказывает давление на водные ресурсы по-другому. Чрезмерное использование грунтовых вод отелями было частично ответственно за проникновение морской воды в резервуары в последние годы. Это означало необходимость пить воду, загрязненную соленой водой.

Туризм оказывает большое влияние на популярные места отдыха по всему миру, и не только в плане потребления воды. Размещение туристов может привести к росту цен на жилье для местных жителей. Управление отходами, которые создают туристы, может быть затруднено, если системы не справляются с их объемом.

"Туристической индустрии удобно рассматривать это как внешние эффекты, что они и делают, – говорит Бен. – Но кто-то должен оплачивать эти "счета", будь они денежными или какими-то иными".