Испания открывает границы для туристов. Но не для всех

Испания с 7 июня открывает свои границы для вакцинированных со всего мира. Люди, получившие прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, заявило правительство в Мадриде.

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Прививка должна быть сделана не менее, чем за 14 дней до даты поездки. У туристов на руках должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ.

На данный момент EMA одобрило четыре вакцины от коронавируса — от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В списке ВОЗ, помимо них, есть также китайская вакцина от Sinopharm.

Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.

Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.

Тургид напоминает, что поездка за рубеж этим летом может стать настоящей головоломкой: в каждой стране свои требования к туристам. Единый сертификат вакцинации и общие правила для прибытия в страну начнут действовать в Европе лишь с июля. Пока же страны регулярно меняют порядов въезда в страну иностранцев. Например, власти Черногории на этой неделе решили, что привитый турист может посетить страну только в том случае, если с момента введения второй дозы прошло 14 дней, а не семь, как было раньше, пишет портал ERR. По словам специалистов, чаще всего правила пересматривают в четверг-пятницу.