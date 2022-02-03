Испания сократила срок действия антиген-тестов для путешественников

С 1 февраля невакцинированные туристы могут въехать в Испанию с негативным результатом антиген-теста, сделанного не позднее, чем за 24 часа до прибытия в страну.

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До 1 февраля для въезда в Испанию невакцинированным туристам нужно было предъявить негативный результат ПЦР или антиген-теста. При этом сдать последний разрешалось в течение 48 часов до прибытия. Теперь же срок действия антиген-тестов сократился в два раза.

На данный момент въезд в Испанию разрешен:

прошедшим полный курс вакцинации (с момента последней дозы вакцины должно пройти как минимум 14 дней) при предъявлении специального сертификата. Срок действия сертификата вакцинации с двумя дозами вакцины - 270 дней, для продления сертификата необходимо пройти вакцинацию бустерной дозой.

переболевшие коронавирусом в течение последних 180 дней при предъявлении специальной справки. С момента выздоровления должно пройти как минимум 11 дней.

при предъявлении негативного результата теста на коронавирус: ПЦР-тест можно сдать не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Испанию. Антиген-тест - за 24 часа до въезда в страну.

Дети до 12 лет освобождены от предъявления данных документов.

Всем пассажирам, независимо от возраста и статуса вакцинации, необходимо за 48 часов до въезда в Испанию заполнить специальную анкету (ЗДЕСЬ).