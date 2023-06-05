Испанский свист. Остров, где придумали допотопный аналог мобильной связи

Маленький остров Ла Гомера — единственное место на земле, где жители общаются между собой свистом. Сильбо гомеро — так называется свистящий диалект испанского языка, который помогает контактировать через глубокие ущелья и узкие долины, которыми изрезан весь остров. Хороший свист одолевает расстояния до 3 км, что делает его предтечей современной мобильной связи. Сегодня ему учат в школах и охраняют как национальное достояние.

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До острова Ла Гомера — последней суши, куда в свое время высадился Колумб перед открытием Америки - добирается всего один процент туристов, отдыхающих на Канарах. Это позволяет местным жителям вести свой привычный и размеренный образ жизни — выкачивать сок из верхушек пальм, превращая его в душистый мед, и пасти коз на крутых горных склонах.

Подвернул ногу в скалистом ущелье или потерял козу — как призвать на помощь соседей? Сейчас проблему решит мобильный телефон, если он не разрядился и есть зона, но островитяне придумали свой способ коммуникации на расстояние — свист, в котором закодированы звуки. Туристам остается только пристроиться и наблюдать.

Foto: Kristina Hudenko

Девушки из деревни Агуло - Люсия и Делиёма - свистят легко, как воду пьют.

Недавно на золотую пальмовую ветвь в Каннах претендовал криминальный фильм-триллер режиссера Корнелиу Порумбою "Свистуны" - там на сильбо общаются члены преступной группировки, которая использует свист в качестве шифра для передачи секретных посланий. У допотопного языка открылись новые перспективы.

Откуда свистёшь?

О происхождении сильбо известно, что около тысячи лет его использовало коренное население острова — племя гуанчи, скорей всего, привезшие его из Северной Африки. В ходе испанского завоевания 15-го века большая часть гуанчи была убита или продана в рабство. Оставшиеся ассимилировались с испанцами и приняли христианство. Сильбо гомеро адаптировали к испанскому языку, став его диалектом с поэтическим названием "птичий язык".

Foto: Kristina Hudenko

Живучесть художественного свиста обусловлена географией острова Гомера - он вулканического происхождения, поэтому он покрыт скалами, оврагами и извилистыми долинами, что обеспечивает колоссальную слышимость эха. Свист распознается на расстоянии до трех километров. Благодаря этому, можно избежать лишней ходьбы и донести речь фактически по воздуху. Грубо говоря, гуанчи придумали допотопный аналог мобильной связи.

Как правильно свистеть?

В принципе, свист кодирует в себе звуки, поэтому транслировать с его помощью можно сообщения на любых языках, что нам успешно продемонстировали две свистуньи из городка Агуло - Люсия и Делиёма. Спрятанную шляпу они находили по указаниям на испанском и на английском с равным успехом.

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Для правильного и четкого свиста надо засунуть палец в рот, прикрыть его ладонью, выдохнуть от живота и засвистеть, направляя звук в нужную сторону. У языка есть свой алфавит с пятью гласными и четырьмя согласными, в формировании которых принимают участие губы и зубы. Если соблюдать все правила и четко распределять длительность звуков, можно высвистеть более 4000 слов.

Правда, произношение в сильбо не зависит от артикуляции и строго индивидуально, что делает его одним из самых тяжелых языков в мире даже для носителей. Поэтому зачастую приходится повторять сложные предложения и догадываться о сказанном в зависимости от контекста.

Неужели до сих пор свистят?

В конце XX века, когда сильбо оказался на грани исчезновения. В 1999 году правительство Испании дало добро на изучение свиста в школах Гомеры. Детей обучают свисту с 3 до 16 лет по полчаса в неделю, а в конце курса они сдают экзамены — по технике свиста и понимание.

В 2005-м лингвисты провели исследование и выяснили, что жители острова воспринимают слова из свиста теми же центрами мозга, которые используются для понимания обычной речи. Это открытие послужило подспорьем к международному признанию "птичьего языка". И в 2009 году сильбо был объявлен нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, как один из ключевых символов Канарских островов.

Foto: Kristina Hudenko

На смотровой площадке Igualero, рядом с церковью Франциска Ассизского, поставили памятник свистуну. Он не единственный на острове.

Четыре года назад на золотую пальмовую ветвь в Каннах претендовал криминальный фильм-триллер режиссера Корнелиу Порумбою "Свистуны" - там на сильбо общаются члены преступной группировки, которая использует свист в качестве шифра для передачи секретных посланий.

Foto: Kristina Hudenko

У этой сценарной затеи есть историческая подоплека. В 17-м веке алжирские корсары научились языку свиста, обманом выдали себя за испанских солдат и вошли в столицу острова Сан-Себастьян. После себя пираты оставили несколько сотен убитых и почти дотла сожженный город.

История также знает и забавные случаи использования свиста. Например, в 1906 году король Испании Альфонсо III лично явился на остров, потому что не мог поверить в существование "птичьего языка". Для его демонстрации два солдата-гомерца выполняли воинские команды, надиктованные на сильбо. В итоге один боец так сильно волновался, что на приказ снять с себя шляпу стащил венец власти с головы правителя. Но Альфонсо лишь рассмеялся и освободил обоих от воинской повинности.

Foto: Kristina Hudenko

Сейчас на сильбо говорит около 22 тысяч человек. Он охотно используется местными жителями. Например, упаковщиками бананов для подачи указаний, официантами для отправки заказа на кухню и для поиска нужного человека в толпе.

Foto: Kristina Hudenko

На Гомере до сих пор не везде есть зона мобильной связи, поэтому часто свист оказывается полезен и в экстренных ситуациях. Как-то на удаленной рыболовецкой базе срочно потребовался врач: один из работников сильно травмировал руку. Через шесть минут доктор, который находился на расстоянии 14 км, знал о случившемся и помчался на помощь. Сведения, вплоть до подробного описания травмы, ему свистом передала цепочка из пяти человек.