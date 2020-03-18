Исследование: Риск заражения вирусом в самолете ниже, чем в закрытых помещениях

Согласно исследованиям Европейского агентства по безопасности полетов, воздух на борту самолета меняется каждые 2–3 минуты, а фильтры, через которые он проходит, способны устранить даже коронавирус, пишет портал aviasg.com.

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Сегодня, в разгар вспышки коронавируса, главный вопрос заключается в том, безопасно ли летать самолетом или, находясь на борту, есть большая вероятность заразиться? Наблюдая связь между Китаем и остальным миром, многие люди обратили внимание на салон воздушного судна, в частности, на воздух, которым дышат пассажиры, иногда в течение 17–18 часов (на межконтинентальных рейсах).

Эти сомнения небезосновательны. Воздушное судно представляет собой замкнутое пространство, в котором путешественники находятся в тесном контакте друг с другом, подавляющее большинство из которых — незнакомые люди, и чье прошлое, контакты и поездки, разумеется, неизвестны. Поэтому даже самое легкое чихание или кашель вызывает общее беспокойство.

Исследования

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), объединяющая 300 авиакомпаний по всему миру, утверждает, что в реальности воздух на борту самолета очень чистый и действительно безопасный. Этот факт подтверждается двумя исследованиями независимого Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), выполненными еще в 2017 году. В этих документах утверждается, что качество воздуха в салоне аналогично или даже выше, чем качество воздуха, обычно регистрируемое в помещениях, таких как офисы, школы и жилые помещения. Это объясняется тем, что система воздушного судна предназначена для циркуляции воздуха, 50% которого забирается снаружи, а 50% — это внутренний воздух, который фильтруется. В некоторых случаях, как, например, на авиалайнерах Boeing 717 компании Delta Air Lines, воздух полностью забирается снаружи и адаптируется для дыхания внутри самолета.

Совершенные фильтры

Воздух в самолетах очень чистый. Самолеты, особенно самолеты последнего поколения, имеют эффективные и современные HEPA-фильтры (высокоэффективные воздушные фильтры), которые идентичны фильтрам в больницах и, следовательно, способны захватывать и блокировать до 99,97% имеющихся микробов (по оценкам ИАТА). Некоторые компании приводят данные, что на их воздушных судах, этот процент доведен до 99,999%. Это значит, что эти фильтры блокируют даже очень маленькие вирусы, 0,01 микрометра в диаметре, а размеры коронавируса варьируются от 0,08 до 0,16 микрометра. Важно понимать, что воздушные фильтры в самолете способны обрабатывать частицы намного меньшего размера, чем коронавирус, поэтому неверно полагать, что авиалайнеры — это место, где вирус распространяется свободно и беспрепятственно.

Свежий воздух каждые 2–3 минуты

И при этом воздух в салоне воздушного судна часто обновляется, чем обеспечивается его свежесть и здоровье для дыхания, и чего обычно не делается в классных комнатах, кинотеатрах или офисах. Авиакомпания Airbus заявляет, что в салонах их лайнеров A350 воздух меняется каждые 2–3 минуты; аналогичные временные показатели зафиксированы и у конкурирующего лайнера Boeing 787. Внутренняя среда самолета также регулярно дезинфицируется. "Риск заражения вирусом от зараженного человека на большой высоте, — продолжает представитель ИАТА, — по всей видимости, ниже, чем в закрытых помещениях, таких как офисы".

Все авиакомпании-члены обязаны регулярно обновлять свои данные, обращаясь к специальной базе данных в рамках международной ассоциации, поэтому вы можете быть уверены, что полученная вами информация является самой последней и всегда надежной.

Авиация: способ борьбы с распространением болезней

Учитывая, что современные воздушные суда способны отфильтровывать практически все микробы и вирусы, мы должны рассматривать самолеты как способ борьбы с распространением болезней, а не как вид транспорта, способствующий распространению вирусов. Чтобы контролировать текущую эпидемию, важно отслеживать все контакты во время путешествий. Люди, которые летают на самолетах, проходят несколько проверок в аэропортах, где работники здравоохранения могут определить зараженного человека перед поездкой, удержав болезнь в стране отправления. Если человек, будучи зараженным, пройдет проверку в аэропорту отправления, проверки также выполняются в аэропорту назначения. Преимущество авиапутешествий состоит в том, что с их помощью легче отслеживать людей, с которыми контактировал зараженный человек. Кроме того, следует отметить, что большинство аэропортов дезинфицируются два-три раза в день, в то время как некоторые больницы даже не имеют возможности выполнить дезинфекцию, сравнимую с проводимой в аэропортах. Авиакомпании также выполняют дезинфекцию на своих воздушных судах до и после каждого перелета. С учетом мер предосторожности, которые предпринимает сектор авиаперевозок для предотвращения распространения COVID-19, странам следует обдумать еще раз запреты и ​​закрытия авиарейсов, поскольку другие виды транспорта не могут гарантировать эффективную проверку и контроль передвижения людей.