Италия, Франция, Испания: В какой из европейских стран вы вероятнее всего станете жертвой карманников?

Ежегодно тысячи людей сталкиваются с кошмаром кражи своего личного имущества. Чаще всего жертвами карманников становятся туристы, поскольку они меньше следят за окружающей обстановкой. В оживленных районах и вблизи популярных достопримечательностей туристам приходится быть особенно бдительными.

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Так где же вы чаще всего подвергаетесь риску стать жертвой карманников и как от них защититься?

В какой стране шанс столкнуться с карманниками выше всего?

Эксперты сайта Quotezone, специализирующиеся на сравнении страховок для путешественников, выпустили отчет, в котором составили рейтинг европейских стран по степени риска стать жертвой карманников.

Компания использовала отзывы путешественников для подсчета количества упоминаний о карманниках в пяти крупнейших туристических достопримечательностях каждой страны.

По данным European Pickpocket Index от Quotezone, страной с самой высокой вероятностью стать жертвой карманников оказалась Италия. Посетители Колизея, фонтана Треви и Пантеона в Риме, Дуомо ди Милано в Милане и Галереи Уффици во Флоренции упоминали о краже вещей в 1 906 онлайн-отзывах о путешествиях в 2022 году.

Это соответствует 463 упоминаниям о карманниках на каждый миллион посетителей главных достопримечательностей Италии, что является самым высоким показателем среди всех европейских стран.

Франция занимает второе место по количеству упоминаний о карманниках – 283 на миллион посетителей. Все пять достопримечательностей, за которыми наблюдал Quotezone, находятся в столице страны – Париже.

Foto: Unsplash

Нидерланды заняли третье место по индексу карманников.

Несмотря на репутацию Барселоны, Испания заняла лишь шестое место в списке. В отзывах было в пять раз меньше упоминаний о воровстве, чем в Италии.

Странами с наименьшим количеством сообщений о карманниках оказались Ирландия – 30 упоминаний на миллион посетителей и Польша – 18.

Как лучше всего защититься от карманников?

"Кража может произойти где угодно, а туристические достопримечательности – это удобные места, где преступники могут завладеть кошельками и сумочками отдыхающих, пока они заняты осмотром достопримечательностей, – говорит Грег Уилсон, основатель и генеральный директор компании Quotezone. – Такие культовые достопримечательности, как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они могут передвигаться незаметно среди большого скопления людей".

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Он рекомендует туристам оставлять ценные вещи, например, дорогие украшения, в сейфе в отеле. Уилсон также советует путешествовать с надежной сумкой кросс-боди, которая застегивается на молнию, чтобы сохранить телефоны и кошельки в безопасности, или даже с поясом для денег.

Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, поскольку страховые компании требуют от путешественников "разумной осторожности" и могут отклонить страховые заявления о краже, если вещи были оставлены без присмотра", – предупреждает он.

"Важно также не забыть написать заявление в полицию о потере или краже вещи, если вы стали жертвой карманника, так как это будет подтверждением страхового случая".

Также полезно иметь копии важных документов и хранить их в Интернете. Загрузите приложение "Найди мой телефон" и убедитесь, что все ваши данные сохранены в резервной копии, а фотографии автоматически загружаются в онлайн-хранилище на случай кражи телефона.