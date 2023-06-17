Италия, Испания, Германия, США: кто выходит на борьбу с Airbnb?

Во всем мире страны принимают меры по борьбе с Airbnb. Популярную платформу, которая позволяет людям сдавать свои дома или свободные комнаты туристам, обвиняют в том, что она взвинчивает цены на жилье, вытесняет местных жителей, истощает ресурсы и способствует избыточному туризму. Во многих странах мира города начали вводить ограничения на краткосрочную аренду, чтобы противостоять этому.

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Во многих странах мира города начали вводить ограничения на краткосрочную аренду, чтобы противостоять этому.

Так, на прошлой неделе итальянская Флоренция объявила о запрете на размещение новых объявлений Airbnb и других видов краткосрочной аренды жилья в историческом центре города. Но Италия – не единственное место, стремящееся ограничить краткосрочную аренду. Вот все места, где действуют запреты или ограничения на краткосрочную аренду жилья.

Франция: Париж ограничивает количество дней для аренды жилья



Парижане, желающие сдать свое основное жилье на такой платформе, как Airbnb, должны будут зарегистрироваться в местной мэрии. Они смогут сдавать свое основное жилье не более чем на 120 дней в году.

Если речь идет о втором жилье или о сдаче в аренду на срок более 120 дней, то собственники квартиры должны будут официально переоборудовать ее в меблированное туристическое жилье. В городе даже есть специальное подразделение, которое занимается выслеживанием незаконной аренды и штрафует нарушителей.

Германия: Берлин вводит строгие правила



Ранее Берлин уже вводил запрет на Airbnb. Сейчас он отменен, но строгие правила – с большими штрафами – остаются. Владельцы, сдающие свою недвижимость на Airbnb, должны иметь разрешение на краткосрочную аренду всего объекта. Второе жилье можно сдавать не более чем на 90 дней в году.

В Мюнхене краткосрочная аренда целых домов ограничена восемью неделями в год, после чего необходимо получить разрешение.

В Штутгарте хозяева, сдающие в краткосрочную аренду более половины своей собственности, могут делать это без специального разрешения не более 10 недель в год.

Италия: Возможны общенациональные ограничения



К уже наложившему ограничения на краткосрочный съем жилья Риму недавно присоединилась Флоренция. Возможно, вскоре к этой компании примкнут еще два итальянских города: Милан и Венеция.

Кроме того, министерство туризма Италии разработало закон о запрете краткосрочной аренды жилья по всей стране. Он призван помочь популярным туристическим направлениям, многие из которых сталкиваются с жилищным кризисом и избыточным туризмом.

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Foto: Pixabay

Требование о минимальном пребывании в течение двух суток и ведение общенационального реестра объектов краткосрочной аренды вместо имеющихся сейчас отдельных регистров – вот некоторые из основных мер, включенных в указ.

Нидерланды: Амстердам ограничивает пребывание в Airbnb



В Амстердаме хозяева могут сдавать свою недвижимость не более чем на 30 ночей в год. Все, что свыше этого, требует разрешения местной администрации.



Португалия: Лицензии платформам больше не выдаются



В целях борьбы с ростом цен на аренду жилья Португалия прекратила выдачу новых лицензий для Airbnb и других подобных платформ (за исключением сельских районов).

Теперь все лицензии на аренду жилья для отдыха будут пересматриваться каждые пять лет. Также вводится новая система контроля цен на аренду. Владельцам Airbnb также предлагают налоговые льготы, если они переделают свою недвижимость в обычные дома.

Испания: В Барселоне действует ограничение на аренду



В 2021 году Барселона стала первым европейским городом, запретившим краткосрочную аренду в домах и квартирах. Хозяевам не разрешается сдавать комнату менее чем на 31 день. Специальная команда проверяет незаконные объявления и удаляет их. Сдача в аренду целых домов или квартир по-прежнему разрешена при наличии соответствующей лицензии.

В столице Майорке – Пальме – запрещено сдавать туристам жилье в многоквартирных домах. Хозяева Airbnb могут сдавать только односемейные дома, которые должны быть изолированными домами или виллами.

Валенсия в настоящее время борется в суде за запрет краткосрочной аренды жилья в историческом центре города.

Великобритания: Лондон ввел ограничение на аренду



В Лондоне хозяевам Airbnb разрешено сдавать свою недвижимость только на 90 или менее ночей в год без подачи заявления на изменение вида использования. Ограничения были введены для того, чтобы краткосрочная аренда была устойчивой и минимально мешала городу.

Хозяева новых объявлений в Шотландии теперь должны получать лицензию на использование недвижимости для краткосрочной аренды, прежде чем принимать какие-либо заказы.

В Эдинбурге для сдачи в аренду второго дома на Airbnb требуется разрешение на планирование. Десятилетний план развития города, объявленный в декабре, может позволить совету в будущем вообще отказаться от краткосрочной аренды.

В Северной Ирландии каждый, кто занимается размещением туристов на платной основе – в том числе и с помощью Airbnb – должен получить сертификат от Туристического агентства Северной Ирландии.

Где Airbnb запрещен или ограничен в США и Канаде?



Все большее количество городов и штатов в США ужесточают правила в отношении Airbnb. Например, на Гавайях, на острове Оаху, где находится знаменитый пляж Вайкики, запретили аренду на срок менее 90 дней. Округам острова также разрешено вводить свои собственные правила для постепенного отказа от краткосрочной аренды уже в этом году.

Мемфис, штат Теннесси, известен как родина Элвиса Пресли и место, где был убит Мартин Лютер Кинг-младший, и является популярным туристическим направлением. Начиная с июля 2023 года, новые владельцы Airbnb в этом городе должны будут получать лицензию. Это подразумевает оформление страховки на сумму не менее 1 миллиона долларов (930 000 евро) и наличие в радиусе 80 км дежурного для реагирования на любые нарушения городских постановлений, например, уровня шума.

В начале июня Нью-Йорк попал в заголовки газет, когда компания Airbnb подала в суд на город из-за "фактического запрета" на краткосрочную аренду жилья. Закон, который должен вступить в силу в июле, устанавливает строгие правила регистрации, зонирования и содержания жилья для хозяев, которые должны будут представить доказательства того, что они проживают вместе со своими гостями на территории сдаваемого в аренду объекта.

В Палм-Спрингс, штат Калифорния, количество дней, на которые можно сдавать недвижимость в краткосрочную аренду, ограничено 26 днями. При этом для аренды доступно всего 20% от общего количества домов и квартир в жилых районах. В еще одном городе Калифорнии – Сан-Франциско – действует 90-дневный лимит на аренду и множество других правил для владельцев Airbnb.

В Канаде запрет и ограничения на краткосрочную аренду действуют сразу в нескольких городах. В Монреале краткосрочная аренда полностью запрещена, дабы обеспечить достаточное количество жилья для жителей города. В Ванкувере также действует ограничение на 30 ночей пребывания, при этом жилье должно быть основным местом жительства владельца. А в Торонто хозяева Airbnb могут принимать гостей только 180 дней в году.

А что насчет Азии и Австралии?



Остров Пенанг в Малайзии – популярное туристическое направление на северо-западе страны – ввел запрет на краткосрочную аренду жилья в мае 2023 года, чтобы ограничить асоциальное поведение туристов.

Некоторые виды коммерческой недвижимости, например, квартиры с обслуживанием, по-прежнему могут принимать гостей на срок до трех дней. Однако они должны быть зарегистрированы в местных органах власти, платить ежегодный взнос и получить одобрение не менее трех четвертей проживающих в их доме людей.

Хотя Airbnb легален в Токио, Япония, правила, введенные в 2018 году, привели к резкому падению количества объявлений в городе. Краткосрочная аренда ограничена 180 днями в году и должна осуществляться либо владельцем, проживающим в доме, либо специальным человеком, отвечающим за администрацию. Хозяева также должны собирать данные о гостях для государственной отчетности. В некоторых районах аренда разрешена только в определенное время года.

Airbnb технически не запрещен и в Сингапуре, но ограничения означают, что он не может быть использован для большинства праздничных дней. Страна устанавливает минимальный срок аренды в три месяца (или шесть месяцев для государственного жилья).

В Сиднее, Австралия, хозяевам Airbnb разрешено сдавать свою недвижимость всего 180 дней в году. На бронирования свыше 21 дня подряд это ограничение не распространяется.