Италия на карантине: закрылся даже Колизей и музеи Ватикана

В Италии из-за вспышки коронавируса закрываются самые знаменитые туристические достопримечательности, а также музеи и кинотеатры. Нельзя посетить даже Колизей в Риме и Музеи Ватикана. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Local.

Правительство Италии ввело беспрецедентные меры по сдерживанию распространения коронавируса на всей территории страны. Ранее ограничения касались исключительно итальянских районов на севере, теперь же они начали действовать по всей Италии. Среди предпринятых мер — отмена массовых мероприятий, в том числе фестивалей, футбольных матчей, выставок, концертов, театральных представлений, кинопоказов и даже церковных месс. Ограничены передвижения граждан по стране без уважительной причины. Все местные бары, рестораны, пабы и дискотеки будут закрываться в 18:00. Карантин продлится минимум до 3 апреля.

В ближайшие четыре недели не удастся попасть в Колизей, Римский Форум, на Палатинский холм, в дворцово-парковый комплекс "Золотой дом" Нерона, Пантеон, музеи Ватикана, включая Сикстинскую капеллу, галерею Боргезе. Также закрыты галерея Уффици во Флоренции, древние места Помпеи, Королевский дворец в Казерте.

В Риме туристам рекомендуют прогуляться по проспекту Via dei Fori Imperiali и территории Circo Massimo, чтобы увидеть археологические памятники города. Здесь нет никаких ограничений.

Одним из главных разочарований для гостей города является закрытие выставки к 500-летию со дня смерти Рафаэля. Она заработала всего несколько дней в римском выставочном зале Квиринальского дворца в Риме. Пока еще в Вечном городе можно посетить Базилику и площадь Святого Петра.

В связи с закрытием музеев, некоторые культурные учреждения публикуют изображения своих коллекций в интернете в рамках кампании итальянского министерства культуры под названием #iorestoacasa ("Я остаюсь дома").

На данный момент в Италии число заболевших коронавирусом превысило 9 000 человек. В стране объявлен всеобщий карантин.