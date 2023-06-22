Италия объявила оранжевое предупреждение о сильной жаре в 14 городах
Foto: AP/Scanpix/LETA

Итальянские власти выпустили предупреждение об аномальной жаре для 14 городов, призывая уязвимых к высоким температурам людей избегать активного отдыха. Италия переживает первую волну жара в этом году, и ожидается, что в некоторых районах страны температура воздуха поднимется выше 40°C.

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Оранжевое предупреждение" было объявлено 22 июня, в список городов вошли Анкона, Болонья, Больцано, Брешиа, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Перуджа, Пескара, Риети, Рим, Триест и Верона. "Климатические условия тепловой волны могут представлять риск для здоровья людей", – предупреждают власти.

Путешественники могут ознакомиться с полным списком районов здесь.

Каковы последствия тепловых волн для здоровья?

Тепловые волны нарушают работу систем внутренней регуляции организма. Чтобы справиться с экстремальной жарой, мы потеем, но это приводит к потере жидкости и солей. Высокая температура расширяет кровеносные сосуды, вызывая резкое падение артериального давления.

После длительного воздействия экстремальной жары мы вообще теряем способность потеть. В конце концов, мозг отключается. Пожилые люди подвержены гораздо большему риску, так же, как и люди с серьезными заболеваниями.

В исследовании, опубликованном в прошлом году, предполагалось, что к концу века от экстремальной жары могут умирать 90 000 европейцев в год. "Самой большой прямой угрозой для здоровья человека в Европе, связанной с климатом, является жара", – говорится в докладе Европейского агентства по охране окружающей среды.

Смертность от жары растет по всей Европе с начала XXI века, особенно в Южной Европе. "Большое количество смертей, вызванных экстремально высокими температурами и продолжительными тепловыми волнами летом 2022 года, является тому примером", – добавляет агентство.

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