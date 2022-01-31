Италия отменяет требование сдачи ковид-теста для въезжающих в страну иностранцев
Foto: Shutterstock

В декабре 2021 правительство Италии ужесточило правила въезда в страну, распространив требование предъявлять отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста на абсолютно всех туристов, независимо от статуса вакцинации. С 1 февраля правила вновь меняются - теперь тест при въезде в Италию должны будут предъявлять только те иностранцы, кто не вакцинировался или не переболел COVID-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Изменения касаются только жителей стран ЕС. Перед поездкой по-прежнему необходимо заполнить специальную анкету Passenger Locator Form.

Кроме того, следует отметить, что для пользования общественным транспортом, посещения ресторанов и музеев, заселения в гостиницы и вылета из аэропорта нужно предъявить так называемый Green Pass (Зеленый паспорт), подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 (полный курс вакцинации, справка о том, что вы переболели коронавирусом в течение последних 180 дней, негативный результат ПЦР- или антиген-теста).

Страны Евросоюза планируют с 1 февраля ввести единые требования, чтобы граждане, прошедшие полный курс вакцинации, не должны были предъявлять тест по прибытии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Коронавирус пандемия Covid-19 Италия Путешествия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Чему мы научились, работая удаленно
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei