Италия отменяет требование сдачи ковид-теста для въезжающих в страну иностранцев

В декабре 2021 правительство Италии ужесточило правила въезда в страну, распространив требование предъявлять отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста на абсолютно всех туристов, независимо от статуса вакцинации. С 1 февраля правила вновь меняются - теперь тест при въезде в Италию должны будут предъявлять только те иностранцы, кто не вакцинировался или не переболел COVID-19.

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Изменения касаются только жителей стран ЕС. Перед поездкой по-прежнему необходимо заполнить специальную анкету Passenger Locator Form.

Кроме того, следует отметить, что для пользования общественным транспортом, посещения ресторанов и музеев, заселения в гостиницы и вылета из аэропорта нужно предъявить так называемый Green Pass (Зеленый паспорт), подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 (полный курс вакцинации, справка о том, что вы переболели коронавирусом в течение последних 180 дней, негативный результат ПЦР- или антиген-теста).

Страны Евросоюза планируют с 1 февраля ввести единые требования, чтобы граждане, прошедшие полный курс вакцинации, не должны были предъявлять тест по прибытии.