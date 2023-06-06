Итальянские пляжи вводят лимиты на посетителей

Доступ к пляжам Сардинии в этом сезоне решили ограничить. Теперь чтобы попасть туда, нужно заранее забронировать место, сообщает портал 34travel.me.

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Это касается четырех популярных пляжей: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Goloritze, Cala Mariolu. Первые два смогут принимать до 300 человек в день, третий – до 250-и, последний – до 700. Букать места там нужно через приложение Heart of Sardinia. Минимум – за 72 часа до посещения.

Некоторые пляжи – как Cala Goloritze – дополнительно вводят плату за вход. Оплатить сбор – € 6 – можно онлайн или на входе.