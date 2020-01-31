Из Барселоны в Мадрид можно будет доехать всего за 2,5 часа и 10 евро

В Испании готовится запуск новой скоростной железнодорожной линии, которая будет доставлять житлей и гостей страны из Мадрида в Барселону за 10 евро и 2,5 часа. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

В апреле в Испании запустят скоростную линию AVLO. Благодаря ей, пассажиры смогут добраться из Мадрида в Барселону в среднем на 60% дешевле, чем на ныне действующих поездах AVE. Стоимость билетов на новой линии будет варьироваться от 10 до 60 евро за поездку в одну сторону в зависимости от маршрута и времени поездки. Проезд для пассажиров в возрасте до 14 лет составит 5 евро. Билеты на AVE в настоящее время стоят минимум 32,30 евро.

Обслуживать поезда AVLO станет национальная железнодорожная компания Renfe.

Чтобы отметить появление железнодорожной линии, перевозчик запустил акцию, предлагающую 1 000 билетов в день по цене всего 5 евро и доступную абсолютно для всех пассажиров. Она продлится до 5 февраля 2020 года и будет распространяться на поездки в период с 6 апреля по 31 августа, включая пиковые периоды во время Страстной недели и Пасхи, а также в летние месяцы.

Как сообщается, высокоскоростной сервис AVLO включит в себя три ежедневных поезда на самом загруженном испанском маршруте между Мадридом и Барселоной. Один из них будет следовать напрямую и преодолевать расстояние за 2,5 часа. Два других станут курсировать с остановкой в Сарагосе. Позднее планируется добавить еще два дополнительных состава.

Представители Renfe заявили, что линия AVLO намерена работать по аналогии с бюджетными авиакомпаниями, то есть с некоторыми дополнительными расходами, добавленными к стоимости билета. Поэтому проезд окажется дешевле, чем услуга AVE, но пассажирам придется доплачивать за крупный багаж, кроме одной сумки и другой ручной клади.