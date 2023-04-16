Из Парижа в Италию: новый поезд свяжет столицу Франции с двумя популярными итальянскими городами

Все большую популярность в Европе набирают железнодорожные перевозки. Тургид уже писал о целой куче новых маршрутов, которые заработают в ближайшие пару лет. И вот к ним добавились еще два.

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Французская железнодорожная компания Midnight Trains планирует запустить ночной маршрут из столицы Франции. Он свяжет Париж с Миланом и Венецией и доставит вас в эти популярные итальянские города без ограничений на багаж, очередей и тесных кресел в самолете.

В 2024 году также заработает еще один новый железнодорожный маршрут дальнего следования между Парижем и Берлином, который с помощью этого маршрута соединит Германию с Италией.

Кроме того, компания Midnight Trains планирует в будущем запустить собственные рейсы из Парижа в Копенгаген, Берлин и Эдинбург. Конкретная дата начала работы этих маршрутов пока не объявлена.

Компания заявляет, что надеется добавлять по одному новому сервису в год из своего узлового центра во французской столице, а к 2030 году создать полностью функционирующую сеть.

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Маршрут из Парижа в Милан и Венецию должен заработать в 2025 году. Это поможет сделать международные железнодорожные путешествия в популярные города Европы намного проще и легче.

Путешествие в Италию в "отеле на колесах"

Путешественники все больше осознают влияние перелетов на окружающую среду, а Франция только что стала первой страной, запретившей внутренние перелеты, если у них есть железнодорожная альтернатива. Такое изменение во взглядах привело к буму международных поездок на поездах: железнодорожные маршруты открываются по всей Европе. А поезда со спальными местами предлагают прекрасную возможность выехать вечером из дома и утром проснуться в пункте назначения.

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Но современные услуги совсем не похожи на сомнительные предложения прошлого. Компания Midnight Trains утверждает, что ее электропоезда похожи на "отель на колесах", где особое внимание уделяется уединению, качественным кроватям и хорошей звукоизоляции. В номерах есть отдельные душевые, и пассажиры могут выбирать между одно-, двух- и четырехместными номерами.

На борту также есть бар с коктейлями и рестораны. Вы даже сможете заказать еду и напитки прямо в номер… купе.

Французская компания, управляющая поездами, надеется удовлетворить самые разные потребности пассажиров и утверждает, что она спроектировала свои составы таким образом, чтобы в них можно было найти жилье, соответствующее цене и комфорту каждого.