Из Португалии в Сингапур – в мире появился самый длинный железнодорожный маршрут

Путешествовать по миру на поезде – это здорово! И если вокруг земного шара на поезде все еще нельзя объехать, то, по крайней мере, из Лиссабона в Сингапур уже можно. Правда, вам придется преодолеть 18,5 тысяч километров и потратить на это три недели.

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Открытие этого самого длинного железнодорожного маршрута в мире стало возможным после того, как был сдан в эксплуатацию недостающий участок железной дороги в Лаосе, протяженностью 414 километров. Его на протяжении последних пяти лет строил Китай в рамках программы "Один пояс – один путь", на проект было потрачено почти шесть миллиардов долларов.

После запуска поездов по отстроенному в Лаосе участку и появился самый протяженный в мире железнодорожный маршрут. Он проходит по 13 странам мира, включая Испанию, Францию, Германию, Россию, Монголию, Китай, Лаос, Таиланд и т.д.

Стартовать вам придется из португальского города Лагуш, доехать до Лиссабона, потом пересесть на поезд до Мадрида, далее до Парижа и т.д. Однако нужно понимать, что этот маршрут не предполагает поездки все время на одном поезде. Во многих городах вам придется пересаживаться из одного состава в другой, а в некоторых местах даже жить несколько дней в отелях, поскольку поезда между некоторыми точками маршрута ходят не каждый день.

На некоторых участках маршрута курсируют поезда повышенной комфортности и скоростные поезда, а на некоторых, например из Лиссабона в Мадрид, высокоскоростная линия пока не открыта. В Таиланде пассажирам придется проехаться пригородными поездами, которые останавливаются в каждой деревне.

Но, несмотря на все эти сложности, эксперты прогнозируют довольно большой спрос на появившийся маршрут, поскольку желающих добраться из Европы в Азию на поезд всегда было достаточно много. Разве что стартовать, скорее всего, путешественники будут не из Португалии, а из Лондона или Парижа.

Понять, как организовать все логистику, и узнать, где купить билеты на этот довольно сложный маршрут (на весь или на какую-то из его частей) можно ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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