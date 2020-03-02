Из-за коронавируса на неопределенное время закрылся Лувр

1 марта в Facebook Лувра опубликовали запись о том, что музей закрывают из-за коронавируса. На сколько это затянется, пока неизвестно, пишет портал 34travel.me.

На днях правительство Франции решило запретить в стране публичные мероприятия в закрытых помещениях на пять тысяч человек и больше. Под ограничение попал Лувр, в который каждый день съезжаются туристы со всего мира. Представитель музейного профсоюза Андрэ Сакристен заявил, что такими мерами они планируют обезопасить сотрудников музея и не допустить распространения вируса.

Во Франции уже выявили 130 случаев заражения коронавирусом. По всему миру болеют около 89 тысяч человек, 45 тысяч вылечились, 3 тысячи погибли.