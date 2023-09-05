Изменение климата: больше половины европейских горнолыжных курортов могут остаться без снега

Половина европейских горнолыжных курортов столкнется с "очень высоким риском" нехватки снега при повышении средней глобальной температуры на планете на два градуса, говорится в новом исследовании.

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Изменение климата может нанести урон европейскому горнолыжному спорту: более половины курортов Европы в зоне "высокого риска" - к 2100 году они могут остаться практически без снега, пишет Euronews.

Заснеженные горы Европы - визитная карточка континента и его туристической индустрии. Однако на 53% европейских курортов может оказаться недостаточно снежного покрова при повышении средней глобальной температуры на 2°С, отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

При потеплении же на четыре градуса 98% курортов окажутся в зоне "высокого риска", предупреждают исследователи.

Группа экспертов полагает, что производство снега позволит лишь частично компенсировать повышение температуры, а использование специальной техники приведет к росту выбросов парниковых газов, которые только нагревают планету.

Как изменение климата повлияет на горнолыжный сезон?



Все более частые оттепели в последние годы стали причиной того, что многие европейские горнолыжные курорты оказались почти без снега. Наряду с таянием ледников, нехватка снега стала наглядной иллюстрацией последствий изменения климата. И их ощущают все - как представители сферы туризма, так и профессиональные спортсмены.

Новое исследование показывает, что ситуация может измениться в худшую сторону.

Учитывая, что рост глобальной температуры уже приблизился к 1,5 градусам, а дальнейшее ее повышение, похоже, неизбежно, исследователи проанализировали последствия для более чем 2 200 горнолыжных курортов в 28 европейских странах.

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В ходе исследования оценивались изменения снежного покрова в зависимости от диапазона повышения температуры: 53% горнолыжных курортов Европы столкнутся с "очень высоким риском недостатка снега" при повышении температуры на два градуса Цельсия. Почти все - 98% - останутся без снега при превышении 4-градусной отметки.

Даже с учетом использования искусственного снега более четверти курортов все равно столкнутся с этой проблемой при повышении температуры на 2 градуса и более 70% - при повышении температуры на 4 градуса, считают эксперты.

По словам исследователей, им удалось продвинуться в своих прогнозах по отдельным странам дальше предшественников и впервые дать полное представление о вероятной нехватке снега на трассах в Европе, где расположена половина всех горнолыжных курортов мира.

Как горнолыжные курорты планируют решать проблему?

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Руководителям бизнеса и правительствам придется реагировать, сочетая меры по недопущению повышения температуры с мерами по адаптации. Деятельность человека должна измениться в соответствии с новой реальностью в таких местах, как испанские Пиренеи, норвежские горы Трюсильфьеллет, швейцарские Альпы или турецкий курорт Эрджиес.

В первую очередь, это касается производства снега и снижения выбросов.

"Если мы хотим ограничить масштабы последствий (изменения климата) в секторе туризма, мы должны заботиться об уменьшении углеродного следа этой деятельности, и, следовательно, делать все возможное для сокращения выбросов парниковых газов в секторе", - сказал Морин.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Рут Моттрам, климатолог из Датского метеорологического института, положительно оценила использование снегообразования при помощи возобновляемых источников. При этом она отмечает, что одной из основных причин выбросов является транспорт, доставляющий людей на горнолыжные трассы, и более экологичное снегообразование никак на это не повлияет.

"В целом, похоже, что европейцы смогут и дальше кататься на лыжах, но их активность будет смещаться дальше на север и выше в горы, даже при условии дополнительных инвестиций в снегогенерацию", - пишет Моттрам. Самые лучшие трассы в итоге будут располагаться именно там.