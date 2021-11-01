Израиль снова начинает принимать туристов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Согласно новым правилам, с 1 ноября в страну могут въезжать иностранные туристы, которые прошли полный курс вакцинации вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, SinoPharm и the Serum Institute of India.

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С момента второй дозы должно пройти не менее 14 дней, но не больше 180 дней. После бустерной дозы также должно пройти 14 дней.

Переболевшие коронавирусом иностранцы смогут приехать в Израиль, предъявив результаты диагностического молекулярного теста NAAT, сделанного не менее чем за 11 дней до даты приезда в Израиль. NAAT (тест, основанный на амплификации нуклеиновых кислот) — это самый чувствительный из диагностических тестов на коронавирус, позволяющий выявить инфекцию даже при минимальной вирусной нагрузке и точно подтверждающий диагноз ковид.

Кроме того, все туристы, в том числе и вакцинированные, должны сдать ПЦР-тесты на коронавирус — по меньшей мере за 72 часа до въезда, а также сразу по прибытии. Негативный результат теста, оформленный на английском языке с указанием номера паспорта пассажира, необходимо предъявить в аэропорту. Принимаются только ПЦР-тесты!

Все въезжающие в Израиль туристы должны перед прилетом заполнить специальную декларацию.

Невакцинированным гражданам, желающим посетить Израиль с туристическими целями, въезд в страну по-прежнему закрыт.

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