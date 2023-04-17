К 2025 году может появиться железнодорожный маршрут Финляндия–Швеция

Любители медленных путешествий, возможно, скоро смогут проехать весь путь из Центральной Европы через Швецию и Финляндию и оказаться в Лапландии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пока же, несмотря на 545-километровую границу, железные дороги Швеции и Финляндии не связаны между собой. Но, похоже, ситуация скоро изменится. В 2021 году было объявлено о планах соединить две страны, соединив железнодорожные пути в Лауриле на севере Финляндии с близлежащим шведским городом Хапаранда.

В этом месяце начнутся подготовительные работы по электрификации линии. Предполагается, что появление пассажирского поезда между двумя странами приведет к увеличению числа поездок на север Финляндии и Швеции с других направлений.

Можете ли вы поехать на поезде из Финляндии в другие страны?

Как туристическое направление Финляндия начала набирать популярность еще до пандемии: в 2019 году ее посетили более семи миллионов человек. Однако, несмотря на то что большинство туристов приезжает в нее из других европейских стран, международных железнодорожных пассажирских маршрутов в настоящее время не существует. После начала войны в Украине пассажирское сообщение с соседней Россией было прекращено.

Наиболее густонаселенные районы Финляндии и Швеции находятся на юге, где их разделяет Балтийское море, поэтому строительство железной дороги в этом регионе нецелесообразно. А проект арктической железной дороги, соединяющий Финляндию с Норвегией, был заморожен после протестов саамской общины (проект оказывал негативное влияние на северных оленей).

Каковы преимущества международного железнодорожного сообщения?

В 2021 году возобновилось железнодорожное сообщение между Хапарандой и остальной Швецией. После завершения работ по электрификации между ним и Лаурилой будет организовано пассажирское сообщение, которое свяжет Финляндию со шведским городом и, в свою очередь, с остальной частью страны.

Это часть проекта железной дороги Лаурила-Торнио-Хапаранда. В рамках проекта будет электрифицирована железная дорога и участок, пересекающий границу со стороны Хапаранды. Проект также включает электрификацию железнодорожных мостов и другие необходимые структурные изменения.

Решение о запуске пассажирского поезда по этой линии является отдельным, но, по данным финской национальной общественной телерадиокомпании YLE, чиновники настроены оптимистично. "Я хочу верить, что транспорт начнет ходить в 2025 или 2026 году, когда финский город Оулу станет культурной столицей Европы", - сказал директор по развитию Торнио Сампо Кангастало в интервью телекомпании.

Новая линия может дать толчок развитию туризма в Лапландии.