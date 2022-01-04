К концу XXI века большинство знаменитых пляжей испанских островов может уйти под воду
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Эксперты прогнозируют, что к концу XXI века две трети пляжей Балеарских островов могут исчезнуть, сообщает портал "Тонкости Туризма".

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Согласно исследованию Института океанографии Балеарских островов, большая часть их территории может исчезнуть к концу XXI века из-за климатических изменений. Ученые смоделировали процесс повышения уровня воды вокруг архипелага, и их выводы неутешительны: под угрозой оказались 65 % местных пляжей.

"На этом примере мы видим, как изменения климата приводят к исчезновению более чем 50 % территории пляжей, и этот показатель может вырасти до 80 % из-за штормов", — поясняет один из авторов исследования Мигель Агуйес.

Этот прогноз основан на худшем сценарии глобального потепления, но совместные усилия разных стран по сокращению выбросов углекислого газа помогут сдержать рост уровня воды в океане, подчеркивают ученые.

Если ситуация не изменится, изменение уровня мирового океана к 2100-му затронет в среднем 4% населения Земли – 287 миллионов человек на прибрежных территориях. Под воду могут уйти многие острова и даже некоторые страны.

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