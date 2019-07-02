К сведению путешествующих: Права пассажиров распространяются и на полеты с пересадкой

Выбирая дешевые полеты или отправляясь в дальние страны, путешественникам приходится совершать полеты с пересадками. Как для любого прямого полета, так и для стыковочных рейсов остается в силе существующий регламент (EK) 261/400, предусматривающий, что при задержке рейса больше чем на три часа, отмене или сверхпродаже билетов пассажирам полагается компенсация в размере вплоть до 600 EUR.

Предприятие по востребованию компенсаций за полеты Skycop обращает внимание путешественников на правила по востребованию компенсации в случае пересадки.

Доступная Skycop информация свидетельствует о том, что только примерно 30% путешественников знают о своих правах на компенсацию из-за задержки (дольше чем на три часа), отмены полета или сверхпродажи билетов. Еще меньше людей информированы об условиях получения компенсации, если полет к месту назначения происходит с пересадкой в какой-то другой стране.

В соответствии с решением САА, рейс должен или вылетать из какого-либо аэропорта Европейского Союза (ЕС), или приземляться в каком-либо аэропорту ЕС и должен находиться под контролем зарегистрированной в ЕС авиакомпании, в том числе, из Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии. Руководящими линиями САА устанавлено – если полеты совершаются с авиалиниями других стран, то права пассажиров определяются законами этих стран. Например, если из-за задержки первого полета имеет место опоздание на следующий рейс, то авиакомпания, ответственная за первый полет, несет ответственность и за опоздание.

Однако следует иметь в виду, что получить компенсацию можно, если у пассажира имеется так называемый “сквозной билет” – один билет с одной регистрацией на все путешествие. Поэтому, если вы, к примеру, летите из Риги на Бали, убедитесь, что ваша пересадка является частью этого же резервирования.

Учитывая то, что в случае, если полет задерживается по другой причине, не подвластной контролю авиакомпании, например, из-за плохих погодных условий, забастовки, закрытого воздушного пространства или угрозы терроризма, затребовать компенсацию невозможно.

Путешественнику следует также учитывать интервал времени между рейсами – нередко полеты с очень коротким временем пересадки, например, 1 час, стоят дешевле, но при этом увеличивается риск опоздания на следующий рейс. В случае одного резервирования или “сквозного билета” риск меньше, но особенно важно это для полетов с несколькими резервированиями. Рекомендуется все же выбирать пересадку на следующий рейс с интервалом в несколько часов.

Если задержка произошла по вине авиакомпании, то она обязана зарегистрировать вас на следующий рейс, предоставив вам гостиницу и питание. Дополнительно все пассажиры имеют право запросить компенсацию в связи с возникшими осложнениями.