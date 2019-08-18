Как делать отличные фотографии с помощью смартфона: 5 главных правил

Хотите делать хорошие фотографии с помощью смартфона во время путешествий? Фотограф Ричард Грей рассказывает Wanderlust о том, как правильно использовать смартфон для создания действительно впечатляющих снимков.

Сегодня, спасибо мобильным гаджетам, каждый имеет под рукой фотоаппарат. Каждый, все время, везде. Одновременно все мы являемся сами себе редакторами и издателями. Благодаря огромному выбору мобильных приложений, у нас под рукой теперь всегда есть свой "Фотошоп", а платформы вроде Instagram позволяют моментально поделиться фотографией со всем светом. Однако нельзя сказать, что все время делают хорошие фотографии.