Как европейские авиакомпании и турфирмы обманывают клиентов во время "Черной пятницы"

Британские эксперты убедились, что традиционная распродажа "Черная пятница" практически никогда не оказывается выгодной для путешественников.

Ежегодно в ноябре по всему миру проходит "Черная пятница", в рамках которой многие компании и поставщики туристических услуг обещают заманчивые скидочные предложения. Однако, эксперты сайта потребителей Which? выяснили, что порой полученные скидки оказываются не такими выгодными, как анонсируются. В частности, специалисты проанализировали рекламные акции крупных авиакомпаний и туристических фирм в "Черную пятницу" 2018 года, а именно, 23 ноября, и сравнили их с ценами спустя две недели, пишет Turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Например, Ryanair рекламировала скидку на некоторые билеты в размере 25%! Но в последствии оказалось, что ни одно скидочное предложение не было дешевле цен, установленных 7 декабря. Так, перелет Лондон — Осло и вовсе в день распродаж был дороже. Пусть и всего на 6 евро. В авиакомпании заявили, что стоимость билетов зависит от их наличия и спроса, поэтому к определенному периоду распродажи более выгодные тарифы могли попросту закончиться.

Другой перевозчик EasyJet в прошлогоднюю "Черную пятницу" утверждал, что путешественники смогут сэкономить около 60 евро на некоторых направлениях. В ходе анализа только восемь из 21 изученных поездок оказались дешевле тех, что предлагались спустя две недели.

Год назад туристическая фирма TUI предлагала в день распродаж специальные коды, которые активировали скидки на сумму 100 или 160 евро от заказа. В итоге коды не работали в двух из пяти случаев. В фирме оправдались, что "ценообразование в туризме слишком сложно, и есть очень много переменных, которые необходимо учитывать. Некоторые предложения бывают настолько дешевыми, что применение кода делает их нецелесообразными".

Авиакомпания Norwegian на прошлогодней распродаже рекламировала скидки "до 30% от тарифов на короткие расстояния и 15% от тарифов на дальние расстояния". Но эксперты выяснили, что фактически самая большая экономия составляла всего 10%. Представители перевозчика в ответ заявили, что скидки изначально рассчитывались без учета налогов и сборов.

В 2019 году традиционная распродажа "Черная пятница" приходится на 29 ноября. Специалисты посоветовали тщательно сравнивать цены и изучать все предложения. Здоровая доля скептицизма не повредит.