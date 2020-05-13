Как готовятся к возобновлению туризма на популярных туристических направлениях

Многие страны Европы начали смягчать карантины и вслух заявляют о готовности скорейшего возвращения к нормальной жизни. В том числе, и о подготовке к туристическому сезону, ведь туризм занимает в их экономиках заметную если не главную, роль. Какие нововведения ждут туристов, и когда же, наконец, откроются популярные курорты амшет портал turizm.ru со ссылкой на Daily Star.

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Итак, какими же будут наши предстоящие отпуска на Кипр, в Грецию, Испанию, Францию, Турцию и Италию? Когда ждать их большого открытия для иностранных туристов? Возобновятся ли международные туристические авиаперелеты? Начнем с Кипра.

Кипр

Власти страны в очередной раз продлили запрет на все международные рейсы еще на несколько недель. Теперь до 28 мая.

Напомним, что правила строгой изоляции и связанная с ними остановка авиасообщения с другими странами действуют на Кипре с 21 марта.

В зависимости от результатов тестирования в ближайшие недели, власти планируют открытие местных аэропортов уже в июне, с ними вместе откроются и границы.

Греция

Страна молниеносно отреагировала на вспышку болезни у соседей и не допустила массового распространения инфекции на своей территории. Напомним, что в состав Греции входит более 1 000 островов, Первый случай заболевания COVID-19 был здесь зарегистрирован 26 февраля.

В конце апреля премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о намерении ослабить меры изоляции и перейти к плавному выходу из карантина. Кафе и рестораны вновь открылись 1 мая, но только с сидячими местами на открытом воздухе, а пляжи последовали за ними 4 мая.

Министерство внутренних дел Греции объявило, что страна выработала трехэтапный процесс открытия поездок между материком и островами. Первый этап плана уже стартовал в понедельник, когда туристические компании на островах смогли вернуться в свои офисы.

Ко второму этапу греки перейдут 18 мая, и в этот день всем без исключения работникам разрешат занять свои рабочие места.

Если не случится чего-то неординарного, например, новой вспышки вируса, с 1 июня снимут ограничения на поездки в материковую Грецию и обратно.

Министр туризма Греции Гарри Теохарис при этом отметил, что несмотря на требование соблюдать правила социального дистанцирования, греки «хотят продолжать демонстрировать тот вид гостеприимства, которым известен по всему миру».

Франция

Страна проявила чрезвычайную строгость в отношении ослабления мер изоляции, причем даже внутренний туризм на некоторое время был заблокирован.

Теперь же французы могут покидать свои дома без получения разрешения и удаляться от места проживания на 100 км вместо прежнего лимита в 1 км.

Магазины открылись, а вот рестораны и бары останутся закрытыми по крайней мере до июня, хотя это еще официально не подтверждено.

Конечно, для туристов это не очень хорошая новость. Ясность наступит в конце мая, когда правительство соообщит о новых планах и дальнейших шагах по возвращению к нормальной жизни. Но сами владельцы заведений не сомневаются, что до конца года у них будут иностранные туристы. Скорее всего, из Швейцарии или Бельгии.

Испания

Жители Испании стали свидетелями одних из самых жестких карантинных мер в Европе. Все рестораны и другие заведения были закрыты, а взрослому населению разрешалось выходить из дома только по самым важным делам.

Начиная с этого воскресенья, взрослые могут делать зарядку на открытом воздухе, что случилось впервые с 15 марта. Дети также могут гулять на улице в течение часа в день.

Что же касается путешествий, то туристическое сообщество оптимизма не испытывает — простого возвращения не будет. Министр туризма Испании Рейес Марото выступил по местному телевидению: «Прежде чем открыть международный туризм, мы должны иметь гарантии, что каждый человек, приезжающий в Испанию, является безопасным. Поэтому у меня пока нет решения, когда границы смогут открыться».

Турция

Ранее власти страны заявили, что надеются, что к июлю они смогут принять иностранных туристов. Но несмотря на то, что жизнь жителей постепенно возвращается в нормальное русло, туристов пока в страну не впускают.

Чтобы быть допущенным в страну, каждый иностранец должен иметь сертификат, подтверждающий, что у него нет вируса — это требование правительства

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что европейские туристы не смогут въехать в страну самое позднее до июля. Он добавил: «Наша сертификационная программа должна гарантировать, что отдых гостей в Турции будет безопасным и гигиеничным, и они должны чувствовать себя комфортно во время своего визита».

Италия

Страна была вынуждена ввести строжайшую блокировку, которая запрещала передвигаться по улицам пешком и заниматься физическими упражнениями на расстоянии более 200 метров от дома.

Теперь меры смягчены, и люди могут путешествовать на большие расстояния, а также навещать своих родственников.

Между тем, бары и рестораны, как ожидается, вновь откроются только в июне. Что это означает для путешествий? Президент итальянского Национального совета по туризму ENIT Джорджо Палмуччи сообщил местным СМИ, что первыми международными туристами станут европейские туристы. Именно им будет разрешено посетить страну. Самые ранние сроки, по словам чиновника — июль или даже август 2020 года. Но времени, на самом деле, не так уж и много, ведь туризм начинается с бронирования, а для этого еще нужно успеть открыть отели.