Как Испания умудрилась потратить 258 миллионов евро на поезда, которые не подходят для ее туннелей?

Испания, как и многие другие европейские страны, активно развивает свою сеть железных дорог, добавляет новые маршруты и обновляет парк поездов. Но, как оказалось, 258 миллионов евро были потрачены впустую – новые поезда, которые были созданы на эти деньги, оказались слишком велики, чтобы проходить через туннели ее железнодорожной сети.

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История началась еще в 2020 году, когда Renfe (государственная компания, занимающаяся железнодорожными перевозками в Испании) заказала 31 новый пригородный поезд. Они должны были заменить стареющий парк в северных автономных регионах Астурия и Кантабрия.

Первоначально планировалось, что необходимые изменения произойдут к 2024 году, но, после известий о грубых ошибках при строительстве, введение в эксплуатацию новых поездов пришлось отложить как минимум до 2026 года.

С тех пор как в конце прошлого месяца испанская газета El Comercio написала об этой грубой ошибке, были уволены два начальника не самого мелкого калибра: менеджер подвижного состава Renfe и руководитель отдела инспекции и путевых технологий Adif (компания, управляющая железнодорожной инфраструктурой). Тогда же выяснилось, что производитель, баскский CAF, сообщал о возможной ошибке еще в марте 2021 года.

Кто виноват в том, что заказал поезда не того размера?



Ткнуть пальцем в кого-то одного не выйдет. Поучаствовать в этой катастрофе успели все: национальный железнодорожный оператор Испании Renfe, управляющий железнодорожной инфраструктурой Adif, производитель транспортных средств CAF и Государственное агентство по безопасности на железнодорожном транспорте (AESF).

После заключения производственного контракта с CAF Renfe заявила, что предоставила измерения на основе спецификаций инфраструктуры, предоставленных Adif. Позже CAF предупредил, что спецификации могут оказаться неверными.

Ошибка же оказалась в том, что железнодорожная сеть региона, построенная в XIX веке, проходит по гористой местности. Во время ее создания в горах были проделаны туннели, которые далеко не всегда имели один и тот же размер. Не соответствуют они и современным стандартным размерам.

Что будет с поездами дальше?



К счастью, будущие поезда все еще находились на стадии проектирования и не были произведены. И, хотя это свело к минимуму стоимость ошибки, трудоемкий процесс необходимо будет повторить, что задержит строительство поездов.

Теперь новые составы будут строиться с использованием размеров поезда, который уже курсирует по Кантабрии. Это должно стать гарантией того, что новые поезда пройдут через все туннели, расположенные на северы страны. Компания, управляющая железнодорожной инфраструктурой Испании, также обновит свои данные, чтобы такого больше не повторилось.

Аналогичную ошибку допустила Франция в 2014 году



Подобное фиаско происходит не впервые. В 2014 году французский железнодорожный оператор SNCF заказал 2000 региональных поездов, которые были слишком широкими для платформ железнодорожной сети.

Ошибка, опять же, была вызвана полученными от компании – менеджера инфраструктуры – некорректными данными, которые не учитывали, что перроны были построены достаточно давно и не совпадали по размерам с теми, которые возводят сейчас.

Но в случае с Францией поезда уже были изготовлены, и платформы пришлось перестраивать с большими затратами.