Как из сказки: четыре места, в существование которых верится с трудом

Вы считаете, что живете в самом красивом, необычном, поразительном городе, который только существует на Земле? Возможно, вы и правы, особенное если вы живете в одном из нижеперечисленных мест, в существование которых порой просто невозможно поверить.

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Место сражения Архангела Михаила с Сатаной

Мон-Сен-Мишель или гора Архангела Михаила — это небольшой скалистый остров-крепость, на северо-западном побережье Франции в Нормандии, в 400 км от Парижа. Французы считают Мон-Сен-Мишель и его залив "восьмым чудом света", а европейцы — "чудом Западной Европы". Аббатство привлекает туристов всего мира, как живая легенда: библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось, по преданию, именно здесь.

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В 1874 остров был признан историческим памятником, а в 1979 году ЮНЕСКО признал его памятником мирового наследия. Остров-замок Мон Сен-Мишель стал прообразом крепости Минас-Тирит в популярном фильме "Властелин Колец".

Этот остров единственный обитаемый из трех островов бухты Сен-Мишель. На острове построен город, который существует с 709 года. В настоящее время насчитывает около сотни жителей. В 1879 году остров связали с материком двухкилометровой дамбой.